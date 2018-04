Cristina Chiabotto nuovo fidanzato: dopo Fabio Fulco ritrova l’amore

Cristina Chiabotto ha un nuovo fidanzato: nel cuore della showgirl un altro uomo dopo Fabio Fulco

Della fine della storia d’amore tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco molto si è parlato negli ultimo mese. Il sentimento che aveva legato entrambi per anni è andato via via scemando fino a spingere poi i due a rompere definitivamente. Oggi però, come rivelato in un’anteprima del settimanale Chi, Cristina Chiabotto pare aver voltato definitivamente pagina. Il giornale di Alfonso Signorini, infatti, ha beccato la showgirl insieme ad un altro uomo. Si tratta di un manager torinese che, come mostrato nelle foto pubblicate, pare aver conquistato completamente l’ex Miss Italia.

Cristina Chiabotto ha un nuovo fidanzato: le foto pubblicate in esclusiva dal settimanale Chi

Nelle foto di Chi è possibile vedere Cristina Chiabotto intenta a dare un bacio a questo uomo ma, al momento, forse è ancora un po’ troppo presto per parlare di fidanzamento. La diretta interessata, infatti, non si è ancora espressa sull’argomento ma l’esclusiva del settimanale di Signorini (pubblicata in anteprima dal sito TGcom24) sembrerebbe davvero non lasciare dubbi al riguardo. Su Oggi circa un mese fa si era già parlato di questo nuovo amore della Chiabotto ma sono dovuti passare più di 30 giorni (e l’esclusiva di Chi) per avere la conferma.

Cristina Chiabotto e Fabio Fulco: la fine di una storia lunga anni e l’inizio di un nuovo capitolo

“Fabio è stato l’inizio in tutto. Ci siamo messi insieme che avevo 19 anni ed ero piccola” aveva detto Cristina Chiabotto in un’intervista parlando del suo ex Fabio Fulco. “Forse siamo stati idealizzati come coppia” aveva aggiunto poi l’ex Miss Italia ai microfoni di Verissimo “È stata una favola di vita che forse non prevedeva il lieto fine”. Che sia questo nuovo uomo quello giusto? Cristina Chiabotto ha questa volta trovato davvero il principe azzurro? Certo, vedendo il bacio le premesse sembrano essere delle migliori.