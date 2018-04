Cristina Chiabotto e Fabio Fulco: in che rapporti sono rimasti dopo l’addio

In che rapporti sono rimasti Cristina Chiabotto e Fabio Fulco dopo che si sono lasciati

Dopo dodici anni insieme, Cristina Chiabotto e Fabio Fulco si sono lasciati. In che rapporti sono rimasti dopo la rottura? Non buoni. Ad ammetterlo la stessa Miss Italia in una recente intervista. Al settimanale Nuovo la modella e conduttrice ha glissato sull’argomento, preferendo non rispondere alla domanda sull’attuale legame con Fulco. È chiaro che Cristina e Fabio non si sono lasciati in buoni rapporti. E l’attore napoletano non ha risparmiato delle frecciatine all’ex fidanzata in diretta tv. Del resto è stata la stessa Chiabotto a chiudere la relazione. Mentre Fabio sognava matrimonio e figli, la giovane si era accorta di non provare più nulla.

Perché Cristina Chiabotto ha lasciato Fabio Fulco

“Non c’è stato un motivo vero e proprio. Non c’era più l’incastro. È stato un esaurirsi. Mi sono trovata ad un bivio e ho trascinato la cosa per troppo tempo, perché fatico a chiudere le porte. È forte da dire, è finito l’amore per Fabio“ ha spiegato Cristina Chiabotto a Verissimo. Fabio Fulco ha reagito malissimo a tale notizia, tanto che per superare un dolore così grande si è concesso un viaggio da solo in Oriente. Oggi l’attore sta frequentando una modella napoletana, una ragazza di nome Eliana, ma non può ancora definirsi un grande amore. Come quello per Cristina, nato nel 2005 dietro le quinte di Ballando con le Stelle.

Cristina Chiabotto e quelle parole per Fabio Fulco

“Forse siamo stati idealizzati come coppia. È stata una favola di vita che forse non prevedeva il lieto fine”, ha puntualizzato Cristina Chiabotto.