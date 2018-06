Cristiano Ronaldo e Georgina si sposano? L’anello mozzafiato

Cristiano Ronaldo sposa Georgina Rodriguez? L’anello che lascia a bocca aperta

Grandi novità in vista per quanto riguarda la vita sentimentale di Cristiano Ronaldo. L’acclamatissimo campione sembra abbia fatto un altro passo nei confronti della sua meravigliosa storia d’amore con Georgina. La modella pare abbia iniziato ad indossare un anello che non può assolutamente passare inosservato agli occhi dei più curiosi. Ovviamente, i vari siti di gossip presumono che il gioiello ricoperto di diamanti sia arrivato proprio da parte del suo uomo. Il calciatore ha forse capito di voler salire sull’altare e sposare la Rodriguez?! Al momento, non è ancora trapelata alcuna notizia ufficiale. Sul portale Holliwood Life leggiamo in grande esclusiva le parole dell’agente dell’attaccante del Real Madrid.

Ronaldo vuole sposare la fidanzata Georgina? Anello di diamante che spiazza

Il manager di Cristiano afferma di non poter né smentire né confermare la notizia del presunto matrimonio in arrivo perché (molto semplicemente) non ne sa niente. Grazie a The Sun scopriamo qualche dettaglio in più sul chiacchieratissimo anello con cui è stata fotografata Georgina Rodriguez. Sembrerebbe che il gioiello sia firmato Cartier e che costi all’incirca intorno alle ottocento mila sterline. Cifre mozzafiato, proprio come la luce che lo stesso anello emana grazie ai tanti diamanti. Sembrerebbe inoltre che l’acquisto sia stato fatto nel mese di Maggio, anche se al dito della ragazza è arrivato solo ultimamente. Quando la Rodriguez è stata paparazzata, mentre mostrava l’anello ad un suo amico, si trovava a Mosca per i Mondiali di calcio a cui sta prendendo ovviamente parte Ronaldo.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez vicini alle nozze? L’indizio

Cristiano e Georgina al momento non hanno dato alcuna notizia ufficiale sul loro presunto matrimonio. Ovviamente, siamo tutti in trepida attesa. Ricordiamo che il calciatore, oltre ai suoi primi tre figli, ha avuto anche una bambina dalla Rodriguez. La piccola si chiama Alana ed è nata il 12 Novembre del 2017.