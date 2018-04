Cristiano Malgioglio contro Simone Coccia al GF: duro rimprovero

Grande Fratello, il rimprovero di Malgioglio: Simone Coccia sminuisce le donne? Cristiano interviene

La prima puntata del Grande Fratello parte col botto. Barbara d’Urso ha già dimostrato di essere in grado di gestire la diretta serale nel migliore dei modi. Tra un colpo di scena e l’altro, abbiamo visto entrare nella Casa più spiata d’Italia Simone Coccia. Il ragazzo è già noto al pubblico di Canale 5 per aver preso parte ad alcune puntate di Pomeriggio 5 e Domenica Live. A rendere famoso il ragazzo la sua storia d’amore con la senatrice Stefania Pezzopane. Lui è molto più giovane e l’ufficialità della loro storia d’amore fece molto scalpore. Ora, l’abbruzzese avrà modo di far conoscere sé stesso. In ogni caso, sembra non essere partito col piede giusto.

Cristiano Malgioglio attacca Simone Coccia al Grande Fratello: il motivo

Cristiano Malgioglio non sembra aver apprezzato le parole usate da Simone nei confronti delle donne. Nel suo video di presentazione, Coccia ha rivelato di aver avuto circa 1500/2000 donne. Quando aveva solo 17 anni, il concorrente del Grande Fratello pare abbia cambiato moltissime ragazze. Di fronte alle dichiarazione del neo gieffino, l’opinionista del reality-show non è riuscito a restarsene in silenzio. Il cantautore crede che le parole del fidanzato di Stefania Pezzopane non siano state affatto carine nei confronti del genere femminile. Per Malgioglio non deve essere un vanto quello di sottolineare il numero di donne con cui è stato. A quanto pare, anche il mondo social pare essersi schierato dalla parte di Cristiano.

Simone Coccia nel mirino al Grande Fratello: l’attacco di Malgioglio

E mentre attendiamo di capire chi è realmente Simone Coccia, a primo impatto sembra non essere riuscito a conquistare né il pubblico del GF né gli opinionisti. In particolar modo, Cristiano ha rivelato di non aver trovato eleganti le dichiarazioni del ragazzo nei riguardi delle donne che ha avuto nel corso della sua vita. Secondo voi, quella del gieffino è stata una mancanza di rispetto?!? Barbara d’Urso ha però preso le difese del concorrente, credendo che si sia semplicemente espresso male.