Malgioglio e Simona Izzo opinionisti al Grande Fratello: è ufficiale

Chi saranno gli opinionisti del Grande Fratello con Barbara d’Urso? Simona Izzo e Cristiano Malgioglio

Tv Sorrisi e Canzoni ha annunciato i nomi dei due opinionisti della nuova edizione del Grande Fratello. Si tratta di Simona Izzo e Cristiano Malgioglio: gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip affiancheranno Barbara d’Urso su Canale 5 a partire da martedì 17 aprile. L’annuncio è arrivato dallo stesso Malgioglio, che ha rivelato a Sorrisi che l’accordo è fatto, mancano praticamente solo le firme. Per questo ruolo il paroliere ha rinunciato a commentare l’Eurovision Song Contest. L’artista aveva già indossato i panni dell’opinionista nell’ultima edizione Nip del programma, quella del 2015 condotta da Alessia Marcuzzi e con vincitrice Federica Lepanto. Per la Izzo, invece, si tratta della prima volta nella sua lunga carriera di attrice e doppiatrice.

Antonella Mosetti opinionista del Grande Fratello? Era solo un’idea

E Antonella Mosetti che aveva condiviso una curiosa foto su Instagram, lasciando intuire di essere la nuova opinionista del Grande Fratello? La showgirl romana non ha fatto altro che postare un’immagine di alcune sue fan che hanno proposto a Mediaset di prendere in considerazione tale candidatura. Alla fine, però, i vertici Mediaset hanno optato per Simona Izzo e Cristiano Malgioglio. Due personaggi, tra l’altro, che hanno un certo feeling con Barbara d’Urso, visto che sono spesso ospiti del suo salotto televisivo a Pomeriggio 5 e Domenica Live.