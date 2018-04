Cristiano Malgioglio opinionista al Grande Fratello 2018: “Il mio ruolo non sarà solo quello”

Cristiano Malgioglio co-condurrà Grande Fratello 2018 con Barbara D’Urso? Per il momento nulla di ufficiale, ma stando a sue recenti dichiarazioni il sospetto si fa sempre più insistente. Intervistato da TgCom24, alla domanda “Ci spieghi bene quale sarà il suo ruolo?” Malgioglio ha risposto così: “Ho detto più volte che non sarei tornato a fare l’opinionista, infatti il mio ruolo non sarà solo quello. Non posso anticipare nulla, ma ci saranno delle situazioni divertenti. Non mi fare parlare che mi sciogliono subito il contratto“. Insomma, forse “Malgy” non sarà propriamente un co-conduttore del reality Mediaset, ma, dalle sue stesse parole, si intuisce che l’opinionista in studio avrà un ruolo un po’ diverso dal solito.

Grande Fratello 2018, Cristiano Malgioglio anticipa: “Barbara D’Urso ed io coppia bollente. Con Simona Izzo litigherò spesso”

Intanto, a pochi giorni dal debutto di Grande Fratello 2018 su Canale5, Cristiano Malgioglio commenta anche il rapporto con Barbara D’Urso e Simona Izzo. Rispetto alla conduttrice, l’opinionista fa sapere che “la nostra sarà una coppia bollente“, anche se ammette che “ancora devo capire se per me sarà facile o difficile lavorare per lei“. Per la Izzo, invece, “Malgy” promette scintille. Già da ora, infatti, la definisce un “terzo incomodo” tra lui e la D’Urso e, con queste parole, annuncia litigi a non finire: “Ecco, con lei ho una certezza: litigherò spesso. (…) Sicuramente non andremo d’accordo su nulla, abbiamo dei pareri discordanti su tutto. E io di certo non gliele manderò a dire…“.

Malgioglio sui concorrenti già famosi al Grande Fratello NIP: “Dev’essere fatto da persone di cui non si conosce nulla”

Insomma, sembra proprio che Cristiano Malgioglio abbia le idee chiare sulla sua partecipazione al Grande Fratello. Tant’è vero che l’opinionista bolla così la scelta di arruolare nel cast alcuni concorrenti almeno in parte già famosi: “Il GF NIP – ha ‘sentenziato’ Malgioglio intervistato – deve essere fatto da persone che non abbiamo visto, di cui non si conosce nulla della loro vita“. A quanto pare, però, non sarà così.