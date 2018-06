Cristiano Malgioglio: “Ecco chi ha davvero vinto il Grande Fratello”

Grande Fratello, Cristiano Malgioglio: complimenti speciali a Barbara d’Urso e non solo

Cristiano Malgioglio si è divertito davvero molto a vestire i panni dell’opinionista della quindicesima edizione del Grande Fratello. Il noto cantautore ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, dichiarando quali sono stati i momenti più belli di questa esperienza da poco conclusa. A quanto pare, seppur si sia comportato da regina, il paroliere è convinto che la vera star del reality-show è stata la conduttrice stessa. A quanto pare, per il cantante è stato un grande piacere lavorare al fianco di una donna come Barbara d’Urso. Per la presentatrice, così come per la sua collega Simona Izzo, l’ex concorrente del GF Vip non ha avuto altro che bellissime parole.

Cristiano Malgioglio: perché si è vestito da regina Elisabetta e le parole su Barbara d’Urso

Cristiano dichiara: “Questo Grande Fratello l’ha vinto una sola persona: Barbara d’Urso, che ha avuto il coraggio di scegliere personaggi forti in grado di creare inaspettatamente grande scompiglio.” Nel corso dell’intervista, l’opinionista ha anche svelato alcuni particolari retroscena che ancora non erano venuti a galla. Malgioglio si è presentato in diretta tv vestito da regina Elisabetta e solo oggi scopriamo di chi è stata l’idea. “Io non volevo ma Barbara, con la sua genialità, mi ha convinto.” Per l’uomo, questa edizione del GF è stata quasi perfetta. “Hanno gettato fango in continuazione. Ho sempre sostenuto che la nostra vita è trash. Alla gente piace il trash. Ci sono tantissimi canali, se il programma viene seguito un motivo c’è.”

GF, Cristiano Malgioglio presente anche alla prossima edizione? La dichiarazione

Cristiano ha forse intenzione di tornare a vestire i panni dell’opinionista del Grande Fratello? “Non per piaggeria, ma sono stato felicissimo di lavorare con Barbara e spero di essere stato per lei un compagno di viaggio affidabile, assieme alla mia amica di sempre Simona Izzo. Se l’anno prossimo ci sarà ancora? Non o so. Devono essere gli altri a decidere.”