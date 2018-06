Costanza Caracciolo incinta di 5 mesi: aspetta una bambina da Bobo Vieri

Costanza Caracciolo è incinta di cinque mesi: l’ex Velina aspetta una bambina da Bobo Vieri

Costanza Caracciolo è incinta di Bobo Vieri! Dopo le foto che mostravano un pancino sospetto, la conferma arriva dal settimanale Spy, che fornisce numerosi dettagli sulla gravidanza dell’ex Velina di Striscia la notizia. Costanza, da sempre grande amica di Federica Nargi, è al quinto mese di gravidanza e aspetta una bambina. Per il momento la Caracciolo ha messo il lavoro da parte ed è volata a Miami, dove da tempo vive Vieri. La bambina, come già accaduto con il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, nascerà con tutta probabilità negli Stati Uniti in modo da avere la doppia cittadinanza. Negli scorsi giorni la showgirl ha organizzato una cena con le sue migliori amiche per annunciare che aspetta una femminuccia.

Vieri e Costanza ci riprovano dopo l’aborto spontaneo

Questa è la seconda gravidanza per Costanza Caracciolo. Lo scorso autunno la siciliana ha perso un figlio proprio da Bobo Vieri. Un aborto spontaneo che ha fatto soffrire parecchio la coppia che, però, non si è perso d’animo e si è regalata una seconda chance. Perché fin dal primo incontro l’ex calciatore e la modella hanno fatto sul serio: fin da subito hanno capito di volere una famiglia insieme. Detto, fatto. Ma i due vogliono tenere un profilo basso: Bobo non vuole parlarne e non intende rilasciare dichiarazioni in merito.

Costanza Caracciolo e Vieri: la decisione sul matrimonio

Costanza e Christian sono pronti a diventare genitori ma non marito e moglie. Come rivela la rivista di Mondadori, i due non hanno ancora parlato di matrimonio. Lo faranno dopo il parto della Caracciolo? Nell’attesa… tanti auguri!