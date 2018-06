Corona e Silvia uniti: “Storia turbolenta, ma sempre mano nella mano”

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi uniti più che mai in tribunale

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si mostrano più uniti che mai. Durante la sentenza dell’ex re dei paparazzi del 5 giugno, i due sono apparsi complici e sereni. Ai microfoni di Mattino 5 loro stessi hanno dichiarato di essere protagonisti di una storia abbastanza turbolenta. Nonostante ciò, affrontano ogni situazione mano nella mano. Silvia appare agguerrita in tribunale, pronta a supportare, anche questa volta, il suo amato. La Provvedi ammette che ormai entrambi sono stanchi di fare avanti e indietro nei tribunali. Nel bene e nel male cercano sempre di supportarsi a vicenda. Al momento, Silvia dichiara di essere felice a fianco di Fabrizio. Sappiamo bene che la coppia ha dovuto affrontare un periodo di forte crisi. Abbiamo visto la Provvedi lasciare la casa dell’ex re dei paparazzi. Sembrava che tra loro fosse finita e, invece, il tutto pare prosegua per il meglio. Certo, Silvia ammette che tra loro non mancano i litigi, ma Fabrizio rivela che finalmente le cose tra loro vanno bene.

Crisi passata per Corona e Silvia Provvedi: “La nostra è una storia turbolenta”

Tra Fabrizio e Silvia non è finita e non c’è nessuna crisi. “Anche quando litighiamo siamo mano nella mano”, rivela la Provvedi in tribunale ai microfoni di Mattino 5. La giovane rivela, inoltre, di essere pronta a continuare a supportare Corona, nel bene e nel male. Secondo Silvia questo è ciò che dovrebbe fare una donna per il suo uomo e viceversa. “La nostra è una storia turbolenta”, continua poi la Provvedi, confermando ancora che i litigi non mancano. Nonostante ciò, la loro relazione prosegue e sicuramente Fabrizio non ha intenzione di perdere Silvia. In studio la Provvedi viene descritta come “una grandissima donna”. Infatti, sappiamo che ormai da anni è vicina a Corona, nonostante i numerosi problemi.

Corona e Silvia ancora uniti e sereni, i litigi però non mancano

“Le cose vanno bene”, rivela Fabrizio in tribunale, parlando della sua storia con Silvia. Dunque, la crisi sembra finalmente essere sparita per la coppia. Sicuramente i litigi continueranno ad esserci, ma loro stringeranno sempre la mano l’uno dell’altra. Magari a breve la Provvedi potrebbe finalmente accettare di diventare la moglie di Corona.