Fabrizio Corona dopo Non è l’Arena: contento o deluso della sua ospitata al programma di Giletti? Le sue parole non lasciano dubbi

Riuscire a gestire una personalità come quella di Fabrizio Corona all’interno di un programma televisivo (in diretta) può non essere facile ma ieri sera, a Non è l’Arena, Giletti ha dimostrato che è possibile. Il conduttore di La7, infatti, ha dato spazio nella sua trasmissione all’ex re dei paparazzi, facendo raccontare a quest’ultimo la sua versione dei fatti senza perdere il controllo. Ma Corona del modo in cui sono stati gestiti tempi e spazi della sua ospitata è rimasto contento? È riuscito a dire tutto quello che voleva o avrebbe voluto aggiungere altro? Ebbene, per rispondere a questa domanda basta dare un’occhiata ai social, mezzo di comunicazione prediletto da Corona. Il messaggio di Fabrizio postato su Instagram dopo Non è l’Arena, infatti, sembrerebbe non lasciare dubbi al riguardo.

Fabrizio Corona dopo Non è l’Arena insieme al suo avvocato: “Contenti della trasmissione”

A Non è l’Arena, chiamato a supportare Corona, c’era anche il suo avvocato. La foto postata da Fabrizio dopo la trasmissione, infatti, lo ritrae proprio insieme a quest’ultimo. “Starsky & Hutch” ha scritto l’ex di Belen Rodriguez nella stories postata su Instagram dove si mostrata in compagnia del suo legale “Contenti dopo la trasmissione”. L’avvocato Chiesa è sempre stato molto vicino a Fabrizio Corona, professionalmente e personalmente. L’ex re dei paparazzi, difatti, ha più volte ribadito di fidarsi ciecamente di lui e dal selfie post puntata dei due condiviso sui social si può tranquillamente affermare che, entrambi, si ritengono soddisfatti del lavoro svolto da Giletti.

Fabrizio Corona a Non è l’Arena contro Selvaggia Lucarelli: gli attacchi in diretta da Giletti

Ieri sera Corona non ha riservato sconti a Selvaggia Lucarelli. Fabrizio, infatti, dopo gli attacchi sui social, il suo disappunto nei confronti di quest’ultima lo ha espresso anche ieri in diretta a Non è l’Arena. “Chi scrive sui giornali deve pesare le sue parole” ha infatti dichiarato lui da Giletti “Io penso che abbia accanimento e frustrazione contro di me, e anche un po’ di gelosia perché non ci sono mai stato”.