Corona e Belen, le immagini esclusive dell’incontro: “Torneranno insieme”

Fabrizio Corona e Belen Rodriguez torneranno insieme? Le immagini esclusive del loro incontro a Milano

Su quelli che sono gli attuali rapporti con Fabrizio Corona l’argentina Belen Rodriguez si è già espressa in più occasioni nelle ultime settimane. Tra i due pare che ci sia adesso una semplice amicizia, ritrovata dopo ben cinque anni di lontananza. Dell’incontro avvenuto tra lei e il suo ex a Milano ne hanno scritto tutti i giornali di gossip. Belen però non ha niente da nascondere e, a tal proposito, ha dichiarato al settimanale Chi di non aver fatto niente di nascosto e di aver rivisto Fabrizio Corona con il bene placido di Andrea Iannone (suo attuale compagno). Il giornale di Alfonso Signorini, infatti, a testimonianza di ciò, ha pubblicato nell’ultimo numero uscito le immagini esclusive dell’incontro tra Corona e Belen dove i due, in compagnia, sorseggiano un aperitivo e giocano e scherzano con i propri figli e gli amici presenti.

Ritorno di fiamma tra Belen e Fabrizio Corona? Parla la Rodrieguez: “A Fabrizio vorrò sempre bene, non importa quello che diranno o scriveranno”

A Chi Belen Rodriguez non fa altro che confermare quanto già detto in passato a Federica Panicucci durante una telefonata in diretta a Mattino Cinque. “A Fabrizio vorrò sempre bene, un bene che non può mutare. Non non scegliamo di spegnere il bene, e poi perché dovremmo farlo se ci rende sereni?” ha dichiarato al giornale la showgirl. “Non mi importa quello che diranno o scriveranno” ha aggiunto poi la stessa “Volersi bene o forse provare quell’amore che cambia forma e resta nell’aria come qualcosa di grande che sai che c’è non credo che richieda giustificazioni o spiegazioni”. Dopo cinque anni di silenzio, infatti, Belen e Corona hanno deciso di incontrarsi e lo hanno fatto portando con loro i propri figli e gli amici.

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona si rivedono, la reazione dei presenti all’incontro: “Torneranno insieme”

Il settimanale, nel raccontare l’incontro tra Belen e Fabrizio, non può però fare a meno di riportare un particolare. Nell’hotel Bulgari di Milano (luogo dove tutto questo è avvenuto) i presenti all’evento sembrerebbero essersi convinti di una cosa: “Quei due torneranno insieme”.