3 concorrenti del Grande Fratello in un casale: Barbara d’Urso svela i nomi

Grande Fratello, chi sono i concorrenti? Barbara d’Urso svela i nomi dei tre ragazzi che entreranno in un casale

Mancano pochi giorni al ritorno del Grande Fratello e Barbara d’Urso ha rivelato a Pomeriggio 5 i nomi dei primi tre concorrenti della nuova edizione. Si tratta di Simone, Filippo e Valerio: tre ragazzi che, come confessato dalla conduttrice, inizieranno la loro avventura davanti alle telecamere un po’ prima rispetto agli altri concorrenti. In che senso? I tre giovani verranno rinchiusi per qualche giorno in un casale, in una piccola fattoria in campagna, alle porte di Roma, dove impareranno a conoscersi meglio. Per il momento la d’Urso non ha svelato i cognomi dei tre concorrenti, ma si è limitata a puntualizzare che sono tre ragazzi molto belli.

Come seguire il Grande Fratello 2018 con Barbara d’Urso

Il Grande Fratello 2018 partirà su Canale 5 martedì 17 aprile e andrà in onda ogni martedì salvo cambiamenti dell’ultima ora. Al contrario degli altri anni non ci sarà la diretta 24 ore su 24 ma solo delle brevi dirette da seguire su Mediaset Extra e La5.

Ecco uno schema riassuntivo di tutti gli appuntamenti tv del GF:

Grande Fratello 2018: quanto dura e chi sono gli opinionisti

Il Grande Fratello con Barbara d’Urso durerà due mesi e gli opinionisti in studio saranno Cristiano Malgioglio e Simona Izzo, reduci dalla seconda edizione del Grande Fratello Vip.