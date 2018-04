Concerto Primo Maggio 2018 Roma: scaletta cantanti, conduttori e orari TV

Scaletta cantanti Concerto 1 maggio 2018 Roma: ordine di uscita artisti

Resi noti la scaletta del Concerto del 1 maggio 2018 a Roma e l’ordine di uscita dei cantanti e degli artisti sul palco, allestito in Piazza San Giovanni in Laterano. L’ordine delle esibizioni dei vari ospiti attesi è stato ufficializzato nella mattinata di lunedì 30 aprile. L’annuncio è arrivato durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento, quest’anno giunto alla 28esima edizione, dedicato al tema della “Sicurezza: cuore del lavoro” e organizzato da ICompany con il supporto di varie sigle sindacali.

Concerto Primo Maggio 2018: scaletta artisti emergenti e cantanti ospiti

Secondo la scaletta, nella prima parte del Concerto del Primo Maggio 2018 a Roma, quella messa in piedi per il pomeriggio, si esibiscono soprattutto gli artisti emergenti. Questo l’elenco con i nomi e l’ordine di esibizione dei cantanti solisti e dei gruppi musicali:

Indigo Face

Giorgio Baldari

Braschi

Esposito

Maria Antonietta

Fra Quintale

Wrong on you

Achille Lauro e Boss Doms

Mirkoeilcane

Nitro

Galeffi

Gemitaiz

Gazzelle

Willie Peyote

Erio

La Municipal

Zuin

Dardust ft. Joan Thiele

Canova.

Sempre secondo la scaletta, questo invece l’ordine di uscita dei cantanti più noti sul palco del Concerto del Primo Maggio 2018, le cui esibizioni sono in programma per la seconda ed ultima parte dell’evento, prevista verso sera:

The Zen Circus

Francesca Michelin

John De Leo

Ministri

Gianna Nannini

Ultimo

Sfera Ebbasta

Max Gazzè (con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana)

(con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana) Ermal Meta

Carmen Consoli

Cosmo

Le Vibrazioni

Lo Stato Sociale

Calibro 35

Fatboy Slim.

Concerto Primo Maggio 2018: conduttori, orari TV e come seguirlo in streaming e in radio

A seguire fedelmente la scaletta sono i conduttori Ambra Angiolini e Lodo Guenzi. Oltre che come presentatori, l’attrice e la voce de Gli Stato Sociale firmano il Concerto del Primo Maggio 2018 a Roma anche come autori. La manifestazione, viene infatti trasmessa anche in diretta TV, grazie a RAI3 che la manda in onda dalle ore 14.55 alle 19.00 (prima parte) e dalle 20.00 alle 24.00 circa (seconda ed ultima parte). Questi gli orari di inizio e di chiusura da ricordare. Oltre che su Rai3, l’evento si può seguire anche in live streaming su www.raiplay.it/diretta/rai3 durante la messa in onda e su Radio 2, insieme ad Andrea Delogu, Ema Stokholma, Greta Marchetto e Carolina Di Domenico.