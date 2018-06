Con il Cuore nel nome di Francesco: i cantanti e gli artisti ospiti del concerto trasmesso su Rai1

Sono stati ufficialmente rivelati i nomi degli ospiti di Con il Cuore nel nome di Francesco 2018. Martedì 19 giugno, tra i vari cantanti e artisti presenti al concerto di beneficenza trasmesso su Rai1 c’è anche Albano. La voce di “Nel sole” prende parte al programma della Rai insieme a Ermal Meta e Fabrizio Moro, Edoardo Bennato e Red Canzian. E oltre a loro, ad Assisi ci sono anche Noemi, Ron, Orietta Berti e Bianca Atzei. Quindi, spazio pure a Marco Carta, al Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna e all’attore e comico Nino Frassica. Queste, dunque, le personalità arruolate nel cast della trasmissione, con Maurizio Pagnussat alla regia e Carlo Conti tra gli autori insieme a Emauele Giovannini, Leopoldo Siano e Ivana Sabatini.

Con il Cuore 2018 da Assisi: stasera con Carlo Conti

Stasera, in prima serata su Rai1, a condurre Con il Cuore 2018 è proprio Carlo Conti. L’evento, trasmesso in diretta da Assisi, giunge così alla sua sedicesima edizione, andando in onda ancora una volta dalla Piazza Inferiore della Basilica di San Francesco. E per stasera Conti ha due compiti importantissimi. Scaletta alla mano, il conduttore deve sia ricordare al pubblico come sostenere i progetti di solidarietà, sia annunciare man mano i cantanti e gli artisti ospiti che appoggiano le varie iniziative benefiche. Iniziative per cui quest’anno si è scelto di aiutare strutture caritatevoli in Italia, Repubblica Centrafricana, Zambia, Madagascar e Indonesia. Lo si può fare fino al 5 luglio, con un sms o chiamate da fisso grazie al numero di telefono 45515.

Come vedere in diretta tv e in streaming Con il Cuore nel nome di Francesco 2018

Queste le principali informazioni da tenere ben presenti per Con il Cuore nel nome di Francesco 2018, il concerto solidale trasmesso da Assisi dalle ore 20.35 di questa sera e visibile in diretta tv su Rai1, ma anche in live streaming (su www.raiplay.it/dirette/rai1, durante la messa in onda) e in streaming on demand (su www.raiplay.it/programmi/conilcuorenelnomedifrancesco/). Per il resto, disponibile anche su Rai Radio 1 grazie alla cronaca di Carlotta Tedeschi, la Rai replica l’evento sul primo canale dalle 16.45 di domenica 24 giugno.