Marco Bocci è uscito dall’ospedale: l’attore sta finalmente meglio

Come sta Marco Bocci? L’attore è uscito dall’ospedale: le ultime news

Marco Bocci sta finalmente meglio! L’attore è uscito dall’ospedale di Perugia, dove era ricoverato ormai da due settimane. È stato lo stesso attore ad annunciarlo ai fan tramite il suo account Instagram. Postando uno scatto in compagnia della moglie Laura Chiatti, dei figli Enea e Pablo e degli amici più cari, Bocci ha fatto sapere: “E finalmente a casa dolce casa”. Non sono passati inosservati gli hastag usati dal giurato di Amici 17: “più forti di prima”, “più sveglia che mai”, “più aperti che mai”, “daje daje daje“. Nello scatto l’ex volto di Domenico Calcaterra è apparso in forma anche se chiaramente provato da quanto passato nell’ultimo periodo.

La reazione di Laura Chiatti al ritorno di Marco Bocci

Oltre al messaggio di Marco Bocci, nelle ultime ore è arrivato pure quello di Laura Chiatti. L’attrice è sempre stata vicina al marito in questi giorni difficili e ora che ha finalmente lasciato l’ospedale ha scritto: “Bentornata normalità”. Nelle storie di Instagram caricate da Bocci, la coppia si è mostrata in macchina, più complice e affiatata che mai ma soprattutto innamorata.

Bentornata normalità ❤️ A post shared by laurachiatti82 (@laurachiatti82) on May 21, 2018 at 2:24am PDT

Che problema di salute ha avuto Marco Bocci

Anche se uscito dall’ospedale, Marco Bocci non ha voluto raccontare il motivo del suo ricovero. Secondo le indiscrezioni, l’attore ha avuto un’infezione. Fonti ospedaliere hanno parlato in via ufficiosa di una meningoencefalite da herpes. Di cosa si tratta? È un’infiammazione che interessa le meningi, ovvero l’ultima barriera di difesa dell’encefalo.