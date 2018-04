Claudio Gioè e Pilar Fogliati si sono lasciati dopo 4 anni d’amore

By

Claudio Gioè e Pilar Fogliati non stanno più insieme

È finita la storia d’amore tra Claudio Gioè e Pilar Fogliati. Il protagonista di La mafia uccide solo d’estate e l’attrice di Un passo dal cielo si sono lasciati dopo quattro anni insieme. A rivelarlo è il settimanale Spy, nell’ultimo numero in edicola. Ironia della sorte: i due si sono lasciati proprio ora che avevano confermato la loro relazione. Qualche mese fa, infatti, Claudio – da sempre riservato e schivo sulla sua vita privata – aveva ammesso di essere innamorato. “Sto vivendo un momento felice della mia esistenza. Il lavoro mi riempe di soddisfazioni e anche nella vita privata ho trovato quella serenità sentimentale che andavo cercando da tempo”, aveva rivelato Gioè. Ma la serenità è durata poco: dopo quelle dichiarazioni la storia con la collega è terminata.

Perché Claudio Gioè e Pilar Fogliati si sono lasciati

I motivi dell’addio tra Claudio Gioè e Pilar Fogliati non sono stati resi noti: entrambi si sono chiusi nel silenzio evitando di commentare la rottura. Ma stando a quello che sussurrano gli amici più cari pare che la differenza d’età abbia creato un grosso problema nella coppia. Gioè ha infatti 43 anni mentre Pilar solo 24. E se all’inizio questa diversità ha creato un certo interesse, a lungo andare ha portato a galle delle discrepanze. Pilar e Claudio si sono conosciuti nel 2014 grazie a Il Bosco, la serie tv di Canale 5 alla quale hanno preso parte entrambi. Lui era il protagonista insieme a Giulia Michelini e Andrea Sartoretti mentre la Fogliati si è limitata a recitare una piccola parte.

Pilar Fogliati: chi è l’ex fidanzata di Claudio Gioè

Diplomata alla prestigiosa Accademia di recitazione Silvio D’Amico, Pilar Fogliati ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo del teatro e della fiction subito dopo aver ottenuto il diploma. Ha avuto piccole parti al cinema e in tv prima di ottenere il ruolo più importante, quello già citato in Un Passo dal Cielo 4. La ragazza ama viaggiare, stare con gli amici e andare in palestra.