Claudio e Ginevra ancora in crisi: il gesto d’amore di lui non basta

Uomini e Donne: Claudio e Ginevra sono tornati insieme? Le ultime news

Continua la crisi tra Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani. A un mese dall’annuncio che ha spiazzato tutti i fan di Uomini e Donne, la coppia non si è ancora riavvicinata. L’ex tronista è restato a Riccione, mentre l’ex corteggiatrice ha fatto rientro a Napoli. In realtà Claudio sta facendo il possibile per non chiudere questa bella storia d’amore, come rivelato da Ginevra durante una diretta Instagram con i follower. Qualche settimana fa l’ex tentatore di Temptation Island si è recato in Campania per un confronto con la fidanzata e ci è tornato un paio di giorni fa in occasione del compleanno della Pisani. Claudio ha portato con sé un regalo che è piaciuto parecchio alla giovane napoletana, ancora molto indecisa sul suo futuro amoroso.

Alla festa di compleanno di Ginevra Pisani – la ragazza ha compiuto 20 anni – non è mancato Claudio D’Angelo. Quest’ultimo ha regalo a Ginny un prezioso abito verde, stile impero e firmato Rinascimento. Un vestito che a Ginevra è piaciuto molto e che, come sottolineato dalla stessa ex corteggiatrice, “ha una valore importante che poi vi spiegherò”.

“Sono stata contenta di questo compleanno, di averlo festeggiato con i miei amici e con la mia famiglia. Mi ha fatto piacere anche vedere Claudio”. “Dopo un mese di lontananza ho potuto capire che lui mi ama a 360 gradi” ha confessato Ginevra. E poi ancora: “Negli ultimi giorni ho parlato molto con Claudio, mi ha fatto capire che non mi vuole perdere, che farà il possibile per salvare questa storia. Lui mi vuole nella sua vita e me l’ha fatto capire bene”.

Uomini e Donne: Ginevra più titubante sulla storia con Claudio?

Insomma, Claudio D’Angelo sta facendo il possibile per recuperare la storia d’amore con Ginevra Pisani ma la più titubante sembra proprio la modella. Che ne sarà di Claudio e Ginevra? Intanto la Pisani ci ha tenuto a precisare che la crisi non è scaturita da nessun tradimento. “Claudio ha fatto molto per me”, ha sentenziato la web influencer.