Claudio Amendola a Verissimo: “A settembre ho avuto un infarto”

Verissimo: Claudio Amendola rivela di aver avuto un infarto

Claudio Amendola ha avuto un infarto. L’attore lo ha rivelato a Verissimo, nel corso delle registrazioni della puntata che andrà in onda sabato 14 aprile 2018 nel pomeriggio di Canale5. Nel faccia a faccia con Silvia Toffanin, Amendola ha parlato per la prima volta del problema di salute che lo ha colpito lo scorso settembre: “Mi sentivo male, avevo dei dolori e respiravo a fatica. Francesca mi ha detto ‘forse è il caso che andiamo all’ospedale’ che, fortunatamente, è molto vicino a casa nostra a Roma“. La Francesca di cui parla Amendola è sua moglie, l’attrice Francesca Neri.

Claudio Amendola e l’infarto: “Non mi sono mai preoccupato di morire”

Come racconta Claudio Amendola ospite a Verissimo, dopo il malore c’è stata la corsa in ospedale: “Grazie ad una infermiera caposala bravissima, che vedendomi ha capito subito la situazione, nel giro di sette minuti stavo sotto elettrocardiogramma e dopo un quarto d’ora dall’essermi sentito male ero nella ‘sala rossa’ dell’ospedale“. Nonostante ciò, l’attore romano di 55 anni non ha mai avuto timore di complicanze. Queste le sue parole pronunciate negli studi televisivi di Mediaset: “Non mi sono mai preoccupato di morire, non ho avuto il tempo di preoccuparmi, perché ho capito che nel reparto di Cardiochirurgia del Policlinico Umberto I ero in ottime mani e poi Francesca mi ha fatto ridere per un’ora. Sono stato in ospedale una sola notte e il giorno dopo ho firmato per uscire”.

Amendola a Verissimo: “La mia vita è cambiata radicalmente”

Dopo l’infarto, per primo Claudio Amendola ha capito l’importanza di uno stile di vita sano, tanto che a Verissimo mette in guardia così chi lo segue da anni al cinema e in TV: “Dopo, quando ero fuori pericolo, mi sono reso conto che è stata un’esperienza meravigliosa, perché all’improvviso ti rendi conto veramente del valore della vita e delle cose che hai. E’ stato come una secchiata d’acqua gelata. La mia vita è cambiata radicalmente: ho smesso di fumare, sono dimagrito dodici chili e ora mi sento come un trentenne (…) Il dottore mi ha detto che adesso non sono più a rischio, sto benissimo, ma la salute va coltivata. Non fumate, mangiate meglio e muovetevi di più”.