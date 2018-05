Claudia Galanti che fine ha fatto? Vive a Parigi e fa la chef

Claudia Galanti: la sua nuova passione per i fornelli

La modella, showgirl e attrice Claudia Galanti ha una nuova passione che la sta coinvolgendo sempre di più. Infatti, come afferma Diva e Donna, Claudia Galanti avrebbe trovato nella cucina una passione talmente forte da essere diventata una sua ragione di vita. Da tempo ormai, la Galanti condivide il suo amore per i fornelli con i suoi fan. Su Instagram ha pubblicato delle foto che la vedono alle prese con i fornelli e con in testa il classico cappello da chef, con tanto di grembiule. Ma questa immensa passione della Galanti non si ferma ad un semplice hobby e al “dovere” di dover cucinare per lei e la sua famiglia. Nonostante la sua notorietà televisiva, come afferma Diva e Donna, Claudia Galanti sta studiando per diventare una chef.

Claudia Galanti adesso cucina a Parigi

Claudia Galanti è tornata a Parigi, dove adesso vive assieme ai figli Liam e Tal Harlow, rispettivamente di 7 e 6 anni. Nella città francese dell’amore, Claudia Galanti non ha dimenticato di portare con lei la sua nuova passione per la cucina. Infatti, è proprio a Parigi che la Galanti continua a coltivare il suo amore per i fornelli, come lei stessa condivide sul suo profilo ufficiale di Instagram, tanto da crearne un secondo dedicato completamente alla passione per il cibo.

Claudia Galanti sta studiando: vuole diventare chef

Sembra essere molto determinata a trasformare la sua nuova passione in qualcosa di più, Claudia Galanti. A Parigi, la Galanti sta approfondendo gli studi per diventare chef.