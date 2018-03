Clarissa e Federico matrimonio: quando e dove si sposano

Nozze previste per la primavera 2019: l’annuncio di Clarissa Marchese e Federico Gregucci che stasera appariranno in tv

In giornata la notizia ha fatto il giro della rete: Clarissa Marchese e Federico Gregucci di Uomini e Donne si sono promessi amore eterno e sono pronti a convolare a nozze. A distanza di poche ore dall’annuncio dell’arrivo dei fiori d’arancio, ecco giungere anche i primi dettagli sulle nozze. A darli sono sempre i diretti interessati attraverso i loro profili Instagram, inondati da auguri e richieste di ulteriori informazioni sulla cerimonia. In molti nelle ultime ore infatti si sono chiesti quale sarebbe stata la data del matrimonio e soprattutto il luogo, visto che i due da qualche mese si sono trasferiti in America, più precisamente a Miami, in Florida. La curiosità dei fan è stata presto placata: la data da segnarsi sul calendario è la primavera 2019. E il luogo? Andiamo a scoprirlo.

Marchese e Gregucci al settimo cielo: i dettagli del futuro matrimonio

Dopo un anno e mezzo dalla loro unione al Trono Classico, Clarissa e Federico hanno deciso di fare il grande passo, come da loro ufficializzato nel corso delle ultime ore. Per i dettagli dell’evento, la Marchese ha poi pubblicato diverse Instagram Stories in compagnia del futuro marito: “Siamo molto molto felici. Vi volevamo ringraziare [i fan, ndr] perché siete in tantissimi e ci state facendo moltissimi auguri”. Dopo i ringraziamenti ecco gli appunti da segnarsi sul taccuino: “Adesso vi diamo un po’ di dettagli […] Ci prenderemo un anno per organizzare il tutto quindi molto probabilmente sarà la prossima primavera. E soprattutto sarà in Italia”. Inoltre l’ex Miss Italia ha rivelato un’altra chicca: stasera apparirà con Gregucci in tv, nel programma Emigratis di Italia 1.

“Si perché ti amo…”: la proposta di matrimonio di Federico

“Sì perché ti amo. Sì perché mi ami. Sì perché insieme siamo felici. Sì perché amo progettare la mia vita con te.

Sì perché non desidero niente di più al mondo che sposarti! Ho detto sì”. Con queste parole e con una foto mozzafiato, Clarissa ha dato notizia tramite Instagram della proposta ricevuta dal suo love. Immediata la replica di Greg: “Con il tuo SÍ mi hai reso l’uomo più felice del mondo”. L’aria americana ha senza dubbio fatto bene alla coppia che da quando ha lasciato la trasmissione Uomini e Donne ha bruciato tutte le tappe d’amore.