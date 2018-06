Ciao Darwin 8 ci sarà: la prima puntata in onda già in autunno?

Che Ciao Darwin 8 ci sarà è una certezza. Se invece la prima puntata del programma di Canale5 andrà in onda già nell’autunno 2018 o nella primavera 2019 questo pare ancora tutto da decidere. In queste ore, infatti, “Tvblog” riporta la notizia secondo cui il debutto della nuova edizione dello show potrebbe esserci tra qualche mese. Maggiori certezze arriveranno i primi di luglio, quando Mediaset presenterà ufficialmente i nuovi palinsesti relativi alla nuova stagione televisiva. Intanto, però, il portale di televisione ha fatto sapere che il “Biscione” avrebbe chiesto al team targato Paolo Bonolis di anticipare il lavoro. Sarà vero? Se così fosse, Bonolis potrebbe sfidare Carlo Conti il venerdì sera, visto che su Rai1 si farà anche una nuova edizione di Tale e Quale Show.

Ciao Darwin 8: per Paolo Bonolis si farà nella primavera 2019

L’indiscrezione di Ciao Darwin 8 in onda già in autunno stupisce per due motivi. Il primo è che, recentemente, Paolo Bonolis ha confermato il ritorno del programma in TV per la primavera 2019. “Dopo Sanremo“, ha infatti detto il conduttore ospite a Non è l’Arena da Massimo Giletti. Il secondo è che, stando alle parole del conduttore, lo show si sarebbe dovuto fermare per sempre dopo la settima edizione, l’ultima finora realizzata. Nel 2016 “Paolino” disse: “Credo che questa edizione sia l’ultima, il contratto con Mediaset mi scadetra un anno“. Poi, nel marzo 2017 la notizia del rinnovo del contratto con l’azienda per altri due anni di “esclusiva”. Ecco che allora “Darwin” tornerà presto sul piccolo schermo.

La prima puntata di Ciao Darwin risale al 1998

Un ennesimo ritorno, quello di Ciao Darwin, previsto dopo “La resurrezione” dell’anno scorso arrivata a sei anni di distanza dall’ultima puntata, che andrà in onda dopo la prematura scomparsa di Marco Garofalo, lo storico coreografo della trasmissione e dopo che la prima puntata del format ha debuttato su Canale5 il 3 ottobre 1998. Dopo vent’anni ci risiamo.