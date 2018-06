Ciacci rifiuta il Grande Fratello Vip e resta a Detto Fatto

Giovanni Ciacci resta a Detto Fatto con la nuova conduttrice: no al Grande Fratello Vip

Giovanni Ciacci resta a Detto Fatto anche per la prossima stagione televisiva. L’esperto di costume, reduce dall’avventura a Ballando con le Stelle, ha deciso di rimanere nel programma di Rai Due anche senza Caterina Balivo (che sta per tornare su Rai Uno) e di rifiutare così la proposta di partecipare al Grande Fratello Vip. A farlo sapere è stato il diretto interessato a Panorama. “Resto a Detto Fatto. Mentre ero a Ballando con le stelle ho ricevuto qualunque tipo di proposta, anche da Mediaset: anzi, loro sono stati i primi ad avvicinarsi a me. Mi hanno chiesto di fare anche GF Vip 3″, ha dichiarato Ciacci.

Detto Fatto: cosa farà Giovanni Ciacci nella nuova edizione del programma

“Sarò il Caronte che traghetterà la nuova conduttrice o il nuovo conduttore nel magico mondo di Detto Fatto. Me l’hanno chiesto, ho valutato e ho scelto di rimanere nella famiglia di Rai 2, dove ho massima libertà di espressione: il programma mi ha dato tanto ed è giusto che io resti, visto che conosco bene quella “macchina”, ha spiegato Giovanni Ciacci che per il momento ha preferito non svelare il nome della nuova conduttrice. Chi sarà? La Rai ha optato per Bianca Guaccero, dopo il rifiuto di Serena Rossi.

Caterina Balivo addio a Detto Fatto: la reazione di Giovanni Ciacci

“Quando Caterina me l’ha comunicato, ho avuto un momento di smarrimento molto forte. Poi ho compreso la sua decisione e mi sono sentito quasi in dovere di restare a Detto Fatto. Mi spiace non lavorare più con lei ma sono convinto che le nostre strade professionali si riuniranno: siamo amici e ci vogliamo bene”, ha confidato Giovanni Ciacci.