Grande Fratello Chicca e Giovanni stanno ancora insieme: parla Francesco Rocco a Detto Fatto

Chicca e Giovanni non si sono lasciati. La coppia del Grande Fratello è riuscita a superare la crisi degli ultimi mesi. A rivelarlo Francesca Rocco a Detto Fatto, dove è tornata dopo aver svolto il ruolo di tutor qualche mese fa. Questa volta Chicca è apparsa nel salotto di Caterina Balivo per indossare i panni della modella di make up e tra un ombretto e un rossetto si è lasciata andare alle confidenze con la padrona di casa. L’ex gieffina, oggi blogger e web influencer, ha ammesso che ha vissuto un momento difficile con il marito ma che ora tutto è risolto. Entrambi hanno affrontato la situazione con maturità e intelligenza, hanno capito di cosa avevano bisogno, e sono così ripartiti. Più forti e uniti di prima.

Chicca e Giovanni non si sono lasciati: le parole di Francesca a Caterina Balivo

“Non ci siamo lasciati”, ha assicurato Francesca Rocco a Caterina Balivo. “Stare un po’ separati fa bene. Fa capire l’importanza del proprio compagno o compagna. Si ha più tempo per riflettere”, ha aggiunto Chicca. La coppia ha vissuto un breve periodo da separati, per capire meglio i problemi e affrontarli nel modo giusto. “Alla base di tutto ci deve essere sempre il dialogo”, ha puntualizzato la Rocco che in merito a quest’aspetto ha trovato un grande alleato in Giovanni Masiero. “Con una bambina piccola non è facile, tutto diventa più complicato. Ma noi ci siamo messi a tavolino e abbiamo affrontato la situazione”, ha concluso Chicca.

Giovanni Masiero lontano dai riflettori dopo la crisi con Francesca Rocco

Durante la crisi che ha messo a dura prova il loro amore Giovanni Masiero si è sempre tenuto lontano dai riflettori. Diverso l’atteggiamento di Chicca, che si è sfogata a Verissimo da Silvia Toffanin. Ma tutto è bene quel che finisce bene e Chicca e Giovanni sono più che mai complici e affiatati. Per la gioia di tutti i fan che non hanno mai smesso di credere a questo grande amore.