Chicca e Giovanni crisi, la Rocco torna a parlare dopo il pianto a Verissimo: “Cuore pieno d’amore”

Chicca e Giovanni del Grande Fratello stanno vivendo un periodo sentimentale molto difficile e delicato. A confessarlo è stata la stessa Francesca Rocco, ospite ieri a Verissimo. Innanzi a Silvia Toffanin non è riuscita a trattenere le lacrime per la complicata situazione che sta affrontando con il marito Giovanni Masiero. Oggi, a proposito delle parole rivelate in tv nelle scorse ore, che hanno narrato di un rapporto che da mesi incappa in litigi e incomprensioni, Chicca ha voluto lanciare un nuovo messaggio. E lo ha fatto dal suo profilo Instagram. Andiamo a leggere le sue nuove dichiarazioni.

Francesca Rocco e la crisi con il marito Giovanni: “Tempo al tempo”

“Ho voluto dare un valore aggiunto a me stessa – scrive dal proprio profilo Instagram Francesca Rocco – alla mia storia (che vuoi o non vuoi è nata sotto i riflettori) e a tutte le donne che si sono immedesimate!”. Nonostante il periodo di burrasca matrimoniale, Chicca sta quindi cercando di farsi e di trasmettere forza: “Un messaggio positivo per tutte le coppie che stanno affrontando un periodo difficile. Ho parlato di differenze caratteriali che saranno sempre presenti, ma queste differenze so che saranno il nostro punto di forza! Tempo al tempo“. L’ex gieffina inoltre ringrazia sentitamente Verissimo e Silvia Toffanin, prima di chiosare con l’ultimo pensiero: “Guardate bene questa foto che ho pubblicato (qui sotto, ndr)…..racconta di un cuore che è pieno d’amore. Vi bacio tutti e soprattutto vi dico che vi voglio bene!.”

Giovanni Masiero e Francesca Rocco: i motivi della crisi matrimoniale

Durante l’intervista di ieri Chicca ha dichiarato che nonostante il legame d’amore con Masiero sia parecchio scricchiolante, tanto che per diverse notti hanno dormito da separati in casa, entrambi continuano a vivere sotto lo stesso tetto. I litigi e le incomprensioni ha poi spiegato che sono principalmente per grosse differenze caratteriali. Lui è un tipo chiuso, mentre lei ama stare in compagnia e in mezzo alla gente. Differenze che tuttavia, almeno stando all’ultimo messaggio scritto da Francesca, potranno forse essere trasformate in motivi di confronto e crescita.