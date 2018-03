Chiara Nasti, concorrente dell’Isola dei famosi uscita dal gioco dopo una settimana, fa una nuova rilevazione riguardo al “canna-gate” in un’intervista al settimanale Chi, in edicola da mercoledì 7 marzo.

Chiara Nasti: “Sentivo l’odore di erba sull’Isola, si è capito che Francesco Monte fumava…”

“Io non ho visto qualcuno portare l’erba, ma sentivo l’odore perché a questo punto è meglio dire la verità. Sentivo l’odore, e su questo non ci piove perché si è capito che hanno fumato, ma non so i particolari. Sapevo perché c’erano altre persone che si lamentavano e, sentendo la puzza, ho fatto uno più uno”, dichiara la fashion blogger.

Era Francesco Monte il “capofila” come sostiene Eva Henger (ma non ci sono prove evidenti o filmati che lo dimostrino)? “E vabbè sì, si è detto. Lui principalmente, gli altri non so perché non ho visto. Di lui sì, ormai si è capito che ha fumato anche se penso che ci siano cose più gravi di questa, penso che si sta troppo portando alla lunga. Si è detto che se la vedranno Eva e Monte nelle sedi opportune? A me hanno un po’ rotto…”.

Chiara Nasti: “Alcuni evitavano di parlare delle canne per non essere nominati o odiati dal pubblico”

Alla domanda se qualcuno si sia lamentato del fumo con Monte, la Nasti aggiunge: “Non so chi gliel’abbia detto, anche perché si erano formati i gruppetti e io, essendo fidanzata, stavo con le donne, non è che stavo tutto il giorno con Francesco e Marco (Ferri, ndr). E comunque, visto che Francesco era uno dei personaggi più forti, alcuni evitavano di parlare per paura di essere nominati e essere odiati dal pubblico. Ma Eva ne parlava continuamente, e anche sull’Isola lo faceva di continuo, tanto che a volte non la inquadravano perché diceva solo quello”.

Chiara Nasti non va ospite a Domenica Live, la spiegazione di Barbara d’Urso

“Chiara Nasti l’ho invitata già due settimane fa”, ha premesso Barbara d’Urso a Valerio Staffelli che le ha consegnato un nuovo Tapiro d’Oro.

La conduttrice ha poi spiegato che con l’assenza di Nadia Rinaldi, Cecilia Capriotti e Craig Warwick è saltato uno schema ben preciso nella scaletta di Domenica Live. In pratica, senza di loro non aveva senso parlare del “canna-gate” e si è dato maggiore spazio alle accuse di Warwick a Franco Terlizzi. “C’era uno schema preciso. Chiara doveva essere in studio assieme alla Rinaldi, a Warwick e alla Capriotti. Loro tre non sono potuti venire e la Nasti è saltata”, ha puntualizzato la d’Urso. Quest’ultima ci ha tenuto a precisare che tornerà a parlare dell’argomento.