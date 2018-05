Chiara Nasti e il fidanzato Ugo si sono lasciati? Il gossip

Chiara Nasti e il fidanzato Ugo non stanno più insieme? Gli indizi

Sembra giunta al capolinea la storia d’amore tra Chiara Nasti e il fidanzato Ugo Abbamonte. Ad annunciarlo non sono stati i diretti interessati ma molti indizi su Instagram sembrano confermarlo. Cosa è successo di preciso? Negli scorsi giorni la fashion blogger ha condiviso una sua foto con la scritta “End”, ovvero “fine”. Parola che Ugo ha usato in una sua storia di Instagram, aggiungendo però la frase: “Le persone ‘corrette'”. Subito dopo Chiara ha condiviso un aforisma che parla chiaro: “Le persone non ci deludono, siamo noi a sopravvalutarle. Loro sono quello che sono sempre state, eravamo noi che avevamo bisogno di vederle migliori”. Inoltre, i due hanno smesso di seguirsi sui social network e da tempo non si hanno più foto di coppia o dediche d’amore. Insomma, numerosi indizi che sembrano confermare una rottura tra Chiara Nasti e Ugo… o si tratta solo di una crisi passeggera?

Fidanzato Chiara Nasti: chi è l’imprenditore Ugo Abbamonte

Ma chi è Ugo? E com’è nata la storia con Nasti Love? Abbamonte è un giovane napoletano di 21 anni, che fa parte della Napoli bene. Ugo è nato in una famiglia di imprenditori e ha la passione per il poker texano. Sul suo account Instagram abbondano gli scatti che lo immortalano ai più importanti tornei d’Europa. Ma un’altra grande passione dell'(ex’) fidanzato di Chiara Nasti sono i viaggi. Una passione che Ugo ha condiviso con la sua dolce metà, tanto che nel giro di pochi mesi si sono concessi prima una vacanza a Bali, in Indonesia, e poi un’altra a Zanzibar, in Tanzania.

Come si sono conosciuti Chiara Nasti e Ugo Abbamonte

Chiara e Ugo sono stati fidanzati per circa un anno. Si sono conosciuti grazie ad amici in comune e per entrambi è stato un colpo di fulmine. Tra loro è scoppiata una passione che li ha portati subito ad essere inseparabili. E soprattutto a vivere il loro amore a cento all’ora, tanto da spingere la Nasti a lasciare l’Isola dei Famosi dopo una sola settimana di permanenza.