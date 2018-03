Chiara Ferragni, travaglio lungo e parto complicato: l’influencer si racconta

By

Chiara Ferragni si racconta sui social: travaglio lungo e parto complicato quello di Leone

Ieri è nato il primo figlio di Fedez e Chiara Ferragni e la notizia, nel giro di pochi minuti, ha fatto il giro del web. I due volti noti tanto amati dai giovani sono diventati finalmente genitori e, come era prevedibile, nelle ultime ore stanno condividendo con i propri followers gioie ed emozioni di questo momento. A parlare del parto e del lungo travaglio, circa un’ora fa, è stata infatti proprio Chiara Ferragni in persona sul suo profilo Instagram. Condividendo una foto di lei e Fedez in lacrime ha così reso noti i retroscena del parto e del travaglio. Entrambi momenti lunghi e complicati ma che, alla fine, hanno regalato alla famosissima influencer uno dei regali più belli mai ricevuti.

Chiara Ferragni e Fedez genitori di Leone, parla l’influencer: “Continuo a piangere”

Con un lungo messaggio sui social Chiara Ferragni ha condiviso l’emozione di essere diventata mamma. La foto pubblicata dall’influencer ritrae lei e Fedez in lacrime. “Queste sono state le migliori lacrime che abbia mai pianto” ha scritto la Ferragni nel suo post “Questo è stato il momento in cui ho visto Leo venire alla vita: non ho mai provato un sentimento così forte”. La fidanzata di Fedez poi ha anche aggiunto: “È stato un travaglio lungo ed estenuante e vivere questa esperienza con il mio amore accanto è stata la migliore motivazione. Continuo a piangere quando guardo questa foto perché significa il mondo. Ti amiamo tanto già piccolo Leoncino”.

Chiara Ferragni e Fedez genitori: la prima foto di Leone Lucia Ferragni

Ieri sera Fedez e Chiara Ferragni hanno regalato agli utenti la prima foto di loro due insieme a Leone. Questo è davvero un momento felice per la coppia. Adesso sono ufficialmente diventati genitori e responsabili di un’altra vita. Leone è appena nato ma, alla luce dei fatti, sembra essere già un bambino davvero tanto fortunato.