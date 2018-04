By

Chiara Ferragni perde l’aplomb, pazienza finita: dure parole dopo le critiche su Leone. Pochi giorni fa era intervenuto Fedez

Chiara Ferragni e Fedez sono i genitori del momento: amatissimi, seguitissimi e idolatrati da milioni di follower. Ma non è tutto oro quel che luccica. La coppia più social del panorama vip, dopo la nascita del figlio Leone, sta infatti combattendo con l’altra faccia della rete, quella delle critiche, delle punzecchiature e, a volte, ahi noi, degli insulti. Tra i biasimi rivolti ai Ferragniz – con differenti declinazioni di educazione tra i follwer – ce ne è uno che va per la maggiore: la critica che punta il dito sull’alta esposizione mediatica del piccolo Leone. Sulla questione pochi giorni fa già era intervenuto Fedez. Nelle ultime ore ha preso parola anche Chiara. E lo ha fatto dopo l’ennesima critica che, difficile a credersi vista la sua nota e proverbiale compostezza, le ha fatto perdere la pazienza.

I Ferragniz di nuovo nel mirino delle critiche, Chiara alza la voce: “…aria alla bocca”

The Blonde Salad, ovvero garbo, educazione e distanza dalle polemiche. E invece stavolta anche la sempre composta Ferragni ha perso il consueto aplomb e si è messa alla tastiera, replicando con toni duri e fermi all’ennesima critica piovutale sul suo profilo Instagram. Nella fattispecie le è stato imputato di postare foto del piccolo Leone solo per vendere “due stracci”: ““Far vedere cosa? Vedi qualcosa taggato o sponsorizzato? La gente che parla solo per dare aria alla bocca”. Certo è che la fashion blogger da oltre 12 milioni e mezzo di follower anche nell’adirarsi riesce comunque a mantenere una dose di classe elevata, senza scadere nella volgarità.

La polemica sul figlio Leone continua: gli interventi di Fedez e Maurizio Costanzo

Oggi ha alzato la voce Chiara, qualche giorno prima era stata la volta della sua dolce metà Fedez che con diverse Stories su Instagram aveva replicato alle critiche, spiegando il perché la coppia pubblica spesso le foto del figlio sui social. Sulla questione è intervenuto anche un big del giornalismo e della tv italiana, Maurizio Costanzo. Il marito di Maria De Filippi non ha risparmiato commenti di disapprovazione su come il rapper e la blogger stanno gestendo la situazione.