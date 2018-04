Chiara Ferragni annuncia il ritorno da Los Angeles: ecco quando rientrerà in Italia

Una ventina di giorni fa, per la precisione il 19 marzo scorso – con tanto di sorpresa visto che il parto era previsto il 9 aprile – nasceva Leone, il primo figlio di Fedez e Chiara Ferragni. Come tutti sanno il neonato è venuto alla luce sul suolo a stelle e strisce, in California, a Los Angeles. Scelta dettata dal fatto che i genitori hanno voluto dare al piccolo la doppia cittadinanza, sia quella americana, sia quella italiana. Dopo la lieta novella molti fan (Fedez e The Blonde Salad totalizzano insieme su Instagram la bellezza di 18 milioni di follower) hanno cominciato a chiedersi quando la coppia sarebbe rientrata nel Bel Paese. La Ferragni, nelle ultime ore, rispondendo a un suo seguace, ha svelato la data del ritorno. Andiamo a scoprirla.

Dall’America all’Italia: il rientro in patria di Chiara Ferragni previsto a metà maggio

Siete ancora in America oppure già in Italia? La domanda l’hanno posta diversi fan a Chiara Ferragni che dal suo profilo Instagram ha svelato quando è previsto il rientro in Italia, dopo la nascita del figlio Leone Lucia Ferragni. “Los Angeles fino a metà maggio”, ha fatto sapere The Blonde Salad. Dunque la fashion blogger di Cremona sarà in Italia tra poco più di un mese. Si ricorda che il rapper e Chiara si sono recati in America per far nascere il figlio all’ospedale Cedars-Sinai di Los Angeles, struttura dove hanno partorito tra le altre anche Beyoncé, Kyle Jenner, Mila Kunis e Mel B. Ed è pure l’ospedale dove lavora il marito di Elisabetta Canalis, Brian Perri.

Foto e social: le polemiche e le risposte dei Ferragniz

Inevitabile che la popolarità porti con sé sempre anche qualche polemica. Così, Fedez e Chiara, da quando è nato Leone, hanno dovuto affrontare alcune critiche riguardanti l’esposizione mediatica del neonato. A proposito il rapper è intervenuto sull’argomento qualche giorno fa, mentre la sua compagna ha perso la pazienza nella giornata di ieri.