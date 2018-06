Chiara Ferragni e il post parto: “Capelli rovinati”. La fashion blogger spiega come è tornata in forma, dispensando consigli. Spazio poi alla vita social: “Commenti, mail, like, per me sono tutto”

Chiara Ferragni non fa eccezione: come tutte le donne che vivono il post parto deve confrontarsi con alcuni problemini. Tra questi anche la perdita di robustezza dei capelli, che spesso si sfibrano e divengono meno voluminosi. Non un ostacolo insormontabile certo, ma neppure una cosa da sottovalutare. Dopotutto si sa che la femminilità passa anche da questi particolari. Così la fashion blogger più famosa e ricercata d’Italia si è espressa sull’argomento. Lo ha fatto concedendo un’intervista al magazine Vanity Fair e svelando i suoi segreti. Ecco come ha fatto a ritornare in forma.

La fidanzata di Fedez: “Dopo la gravidanza i capelli si sono indeboliti parecchio: erano sfibrati e meno voluminosi”

Quei capelli ultrà biondi, curati, lucenti, dove sono bandite le doppie punte nonostante stia affrontando il post parto. Qual è il segreto di Chiara Ferragni? “Dopo la gravidanza i capelli si sono indeboliti parecchio: erano sfibrati e meno voluminosi”, racconta la fidanzata di Fedez a Vanity Fair. Poi spiega come ha fatto a rimettersi in forma: “Ho usato un nuovo Shampoo con Infuso di Nutrienti Pro-V e le Ampolle, che rigenerano il capello in 3 minuti. E poi non abuso di piastre o ferri, e in estate li lascio asciugare al sole”. La blogger di Cremona durante l’intervista ha anche risposto ad altre domande private.

Chiara Ferragni: la vita social e l’incidente delle mutandine causato da Fedez

Complimento più bello ricevuto? “’Sei una donna con la D maiuscola’. Sono felice di essere una fonte di ispirazione nell’affrontare la vita con mio figlio, sul lavoro, con gli amici. Mi piace fare tutto e condividerlo”. Spazio poi all’esposizione social da cui trae tanta energia: “Un feedback continuo che se non ci fosse non avrei la forza che ho. Leggere i commenti, le mail, i like, per me sono tutto. Mi rendono la persona che sono, mi aiutano a crescere e, se riesco a migliorare, anche a sentirmi più fiera”. Per Chiara è davvero un periodo speciale: la carriera le sorride, è appena arrivato il figlio Leone e a breve ci sarà il matrimonio con Fedez. A proposito di Fedez: ieri l’ha fatta infuriare, riprendendola sbadatamente in intimo e mandandola sui social. Piccolo incidente di percorso.