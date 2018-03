Chiara Ferragni in ospedale: nuovi problemi con la gravidanza

Chiara Ferragni incinta come sta? Ancora problemi per il figlio Leone

Gli ultimi mesi di gravidanza si stanno rivelando i più difficili per Chiara Ferragni. Dopo che la crescita del piccolo Leone ha subito un rallentamento a causa della placenta invecchiata, è emerso un altro problema dall’ultima ecografia. Come rivelato dalla stessa fidanzata di Fedez su Instagram, il ginecologo ha scoperto che il liquido amniotico è più basso del solito. Cosa vuol dire? Il liquido aminiotico è il liquido che protegge il bebè durante i nove mesi di gestazione: è indispensabile per lo sviluppo fetale. Cosa comporta uno scarso liquido amniotico? Che c’è un’anomalia, molto spesso legata a cause quali: anormalità del tratto urinario, insufficienza placentare o una rottura precoce delle membrane. Cosa fare in questi casi? È il medico a consigliare la cura più giusta e, dopo aver trascorso un’intera giornata in clinica, con tutta probabilità The Blonde Salad dovrà continuare il riposo forzato iniziato qualche settimana fa.

Chiara Ferragni, problemi con il liquido amniotico: il messaggio

“Abbiamo passato tutta la giornata in ospedale dopo la visita di controllo perché il liquido amniotico di Leo era più basso del solito… Dopo aver terminato il monitoraggio siamo tornati a casa. Sono così felice che Fedez e i miei amici mi abbiano fatta ridere e non preoccupare… E che mia mamma stia arrivando a Los Angeles domani” ha scritto Chiara Ferragni sui social network. La giovane sta dunque monitorando la situazione in queste ultime settimane di gravidanza: il parto di Leone è infatti previsto per il 7 aprile a Los Angeles. Chiara e Fedez hanno deciso di far partorire il bambino negli Stati Uniti in modo tale da fargli avere subito la doppia cittadinanza.

Fedez e Chiara Ferragni si preparano al parto

Nei giorni scorsi la coppia formata dalla fashion blogger e il rapper ha iniziato un corso preparto a casa con un’ostetrica esperta. Un momento magico ed emozionante che entrambi hanno subito condiviso con i loro follower.