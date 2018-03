Quando partorisce Chiara Ferragni? Il 7 aprile: superato l’ultimo problema con la gravidanza

Manca poco al parto di Chiara Ferragni. Il figlio di Fedez dovrebbe nascere il prossimo 7 aprile e la coppia ha finalmente ritrovato il sorriso dopo gli ultimi problemi con la gravidanza. Prima la placenta invecchiata, poi il poco liquido amniotico: passata un’intera giornata in un ospedale di Los Angeles, tutto è ritornato alla normalità. Su Instagram The Blonde Salad ha avvisato tutti i suoi follower che i livelli del liquido amniotico del piccolo Leone sono rientrati nella normalità. Dunque la dolce attesa può procedere anche se, onde evitare ulteriori grane, la fashion blogger dovrà stare totalmente a riposo. E ad aiutarla nell’impresa, oltre al rapper italiano, c’è pure la madre, la scrittrice Marina Di Guardo, arrivata in America per aiutare la coppia a vivere al meglio questo nono mese di gestazione.

Placenta invecchiata e liquido amniotico: che tipo di problemi ha avuto Chiara Ferragni in gravidanza

Ma quali sono stati i problemi di Chiara con la gravidanza? La Ferragni ha riscontrato agli ultimi mesi di gravidanza una complicanza comune a tante mamme in attesa: quella della placenta invecchiata. In pratica la placenta – che è l’organo che nutre il feto – è cominciata ad invecchiare precocemente e ha intaccato la corretta crescita del bambino. Le cause di questo fenomeno? Nella maggior parte dei casi sono tre: il fumo, il diabete gestazionale e l’ipertensione. Per questo alla giovane è stato consigliato il riposo assoluto. Qualche settimana dopo la fidanzata di Fedez ha riscontrato un’altra problematica simile: quella di avere poco liquido amniotico. Il liquido aminiotico è il liquido che protegge il bebè durante i nove mesi di gestazione: è indispensabile per lo sviluppo fetale. Cosa comporta uno scarso liquido amniotico? Che c’è un’anomalia, molto spesso legata a cause quali: anormalità del tratto urinario, insufficienza placentare o una rottura precoce delle membrane.

Leone sta crescendo bene: paura superata per Chiara e Fedez

Due problemi molto simili che però Chiara Ferragni – per fortuna – è riuscita a superare nel migliore dei modi. Il piccolo Leone sta crescendo come si deve e si prepara a nascere. La web influencer e Fedez hanno deciso di far nascere il bambino negli Stati Uniti in modo da concedere al piccolo, fin da subito, la doppia cittadinanza.