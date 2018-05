Chiara Ferragni matrimonio con Fedez: rivelati nuovi dettagli sulle nozze

Chiara Ferragni e Fedez presto sposi: emersi nuovi dettagli sulla festa di matrimonio

Il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez è forse uno degli eventi più attesi di quest’estate. I due, infatti, pare che siano molto impegnati con l’organizzazione dell’evento che, come forse molti già sanno, si terrà a Noto. Tutti vogliono sapere di più su queste nozze che, stando a quanto rivelato nell’ultimo numero del settimanale Chi, saranno organizzate rispettando un tema preciso. A quanto pare il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez sarà in perfetto stile Coachella, il festival musicale che si svolge ogni anno negli Stati Uniti. Fiori, ruote panoramiche a scenografie colorate faranno dunque da sfondo all’evento che, ad oggi, sembrerebbe promettere davvero bene.

Nozze Chiara Ferragni e Fedez: parola d’ordine “Flower Power”

Come scritto nella rubrica Chicche di Gossip d Chi “Per le nozze tra Chiara Ferragni e Fedez, che si celebreranno il prossimo settembre a Noto, in Sicilia, l’influencer ha dato ordine alla sua wedding planner di trasformare come se fosse il Coachella”. Cosa devono aspettarsi dunque i fan della coppia da questo evento? Il giornale di Alfonso Signorini a tal proposito sembrerebbe non avere dubbi e scrive: “Preparatevi a ruote panoramiche, consolle di deejay sparse ovunque, look flower power e tanta musica”.

Quando si sposano Chiara Ferragni e Fedez? La data delle nozze e i preparativi a rilento

Stando a quando riportato nell’ultimo numero di Chi, dunque, Chiara Ferragni e Fedez dovrebbero sposarsi nel mese di settembre, anche se fonti diversi sembrerebbero affermare il contrario. In un recente articolo pubblicato di Diva e Donna, infatti, è stata data quasi per certa un’altra data. La coppia, stando a quest’ultima indiscrezione, potrebbe sposarsi in Sicilia il 31 agosto. I diretti interessati a tal proposito fino ad ora non si sono espressi. A parte quindi la location la data delle nozze, ad oggi, rimane quindi incerta.