Chiara Ferragni e Fedez genitori: la prima foto di Leone Lucia Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez sono diventati genitori: sui social la prima foto di Leone Lucia Ferragni

Il momento tanto atteso dai fan di Chiara Ferragni e Fedez è arrivato: è nato Leone Lucia Ferragni, primogenito della coppia. La notizia, in pochi minuti, ha fatto subito il giro del web e tutti, ma proprio tutti, hanno preso d’assalto i profili social di Chiara e Fedez per fare loro gli auguri e congratularsi per il lieto evento. Pochi minuti fa, inoltre, il rapper ha pubblicato su Instagram la prima foto di Leone. Nell’immagine condivisa con i suoi followers, nello specifico, è possibile intravedere il piccolo Leo, la mamma Chiara Ferragni e lui (Fedez).

Chiara Ferragni e Fedez: la prima foto di Leone

La prima foto di Leone ha subito raggiunto più di 500 mila like in pochi minuti e gli stessi, inoltre, sembrano essere destinati a crescere. I principali profili social (quelli dedicati alla coppia Ferragni Fedez e quelli gestitati dai loro fan) hanno subito condiviso e ripostato l’immagine, mettendo al corrente del lieto evento anche gli altri utenti del web. Il piccolo Leone è appena nato e già vanta tantissimi fan al proprio cospetto. Alla mamma Chiara e a papà Fedez, difatti, in questi mesi innumerevoli sono stati i regali inviati per festeggiare l’arrivo di Leone Lucia Ferragni.

Chiara Ferragni e Fedez: è nato Leone e sta bene

Come era facile intuire la nascita di Leone Lucia Ferragni ha fatto subito il giro del web, rimbalzando da un sito di notizie all’altro senza sosta. Quotidiani, siti di informazione e gossip infatti hanno pubblicato nelle proprie pagine tanti articoli dedicati al lieto evento. A dare il grande scoop, però, c’ha pensato direttamente papà Fedez in persona che sul suo profilo Instagram, in esclusiva, ha postato la prima foto di Leone, nato qualche ora fa a Los Angeles, bello e in ottima salute.