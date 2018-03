Chiara Ferragni: confidenza intima al fan dopo la nascita di Leone

Chiara Ferragni, confidenza intima al fan: cosa vuol dire essere mamma

Chiara Ferragni è da poco diventata mamma del piccolo Leone, il figlio avuto con il rapper Fedez. La fashion blogger, celebre in Italia e nel mondo, ha condiviso la sua esperienza con i suoi milioni di fan, tenendoli aggiornati sulla sua gravidanza passo dopo passo. Tuttavia, la confidenza intima fatta poche ore fa a una sua follower su Instagram è molto curiosa. Chiara infatti se da una parte è attivissima sui social, dall’altra difficilmente risponde agli sterminati seguaci che la seguono, soprattutto nell’ultimo periodo dove, ovviamente, ha avuto altro a cui pensare. Inoltre, quando il tuo ‘esercito’conta oltre 12 milioni di persone e ad ogni tuo post ci sono cascate di commenti è un’impresa essere presente per tutti. Ma stavolta la Ferragni è stata colpita al ‘cuore’ ed ha deciso di rispondere a una sua fan.

“… è pazzesco”: Chiara, il significato di essere mamma

Poche ore fa la fashion blogger ha postato una dolcissima foto su Instagram, dove è apparsa nel letto abbracciata al piccolo Leone. Tra le migliaia di commenti entusiasti recapitati sotto allo scatto, da uno è stata colpita The Blonde Salad. A quello in cui le veniva chiesto che cosa si provasse a stringere per la prima volta un figlio tra le braccia. “Ti senti felice come mai lo sei stata prima, è pazzesco”, ha confidato Chiara alla fan, sintetizzando in poche incisive parole che cosa significa diventare madri. Ricordiamo che l’influencer e Fedez sono diventati genitori il 19 marzo, nonostante la data prevista per il parto fosse il 7 aprile. La nascita prematura del pargolo è stata dovuta ad alcune complicazioni della gravidanza che tuttavia non hanno influito sull’incolumità del nuovo arrivo.

Ferragni e la gioia del primo figlio: le parole della fashion blogger

“Queste sono state le migliori lacrime che abbia mai pianto” ha scritto la Ferragni in un post pubblicato dopo il parto. “Questo è stato il momento in cui ho visto Leo venire alla vita – ha proseguito – Non ho mai provato un sentimento così forte”. La fidanzata di Fedez nei giorni scorsi ha poi aggiunto che il travaglio è stato lungo ed estenuante e vivere un’esperienza simile con il compagno accanto è stata la migliore motivazione che potesse avere.