Chiara Biasi e Simone Zaza si sono lasciati: i due tornano di nuovo single

Chiara Basi e Simone Zaza si sono lasciati: dopo due anni di convivenza i due ritornano single

Tra Chiara Basi e Simone Zaza pare sia ufficialmente finita. A riportare la notizia oggi è stato Chi, il settimanale di Alfonso Signorini. Nella rubrica Chicche di Gossip, infatti, è stato scritto che i due abbiamo deciso di troncare definitivamente ogni rapporto dopo ben due anni di convivenza. A lasciare la casa dove entrambi convivevano sembrerebbe essere stata proprio Chiara Basi che, in Spagna, si era trasferita proprio per amore del calciatore. Non tutte le storie, però, hanno il lieto fine e questo, dunque, vale anche per Chiara Biasi e Zaza, ritornati single dopo la loro lunga storia d’amore.

È ufficialmente finita tra Chiara Biasi e Simone Zaza: una nuova fiamma si fa spazio tra le corteggiatrici del calciatore

Pare che Simone Zaza non abbia trovato più pace da quando Chiara Biasi ha fatto le valigie e ha lasciato l’appartamento spagnolo dove i due convivevano. Il motivo? Di certo non le pene d’amore. A non far dormire la notte il calciatore, come riportato da Chi, sarebbero proprio le numerose corteggiatrici che, dopo la Biasi, starebbero cercando di far breccia nel cuore di Zaza. Tra questi, nello specifico, una più di tutte avrebbe attirato l’attenzione di Simone Zaza. “Dal suo cellulare sono già partite richieste di corteggiamento” si legge difatti nell’ultimo numero di Chi “E una bombastica ex concorrente di reality che conosce bene il calcio…”.

Chiara Biasi e Simone Zaza si sono lasciati: le ultime notizie di gossip sulla coppia

Qualche mese fa una foto pubblicata da Chiara Basi aveva acceso le speranze dei fan della coppia. Secondo alcuni, infatti, nell’immagine condivisa dalla fashion blogger era possibile intravedere un pancino sospetto. Chiara Biasi incinta? Questo si sono infatti chiesti gli utenti del web. Oggi, però, gli stessi saranno costretti a fare i conti con un’altra notizia: è davvero finita tra Chiara Biasi e Simone Zaza.