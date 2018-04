Chi vincerà l’Isola dei Famosi? Il pronostico di Mattino 5

By

Isola dei Famosi, ecco chi vincerà secondo il pronostico di Mattino 5

Chi vincerà l’Isola dei Famosi? È questa la domanda che il pubblico si sta ponendo negli ultimi giorni. Infatti, sappiamo bene che manca davvero poco alla finale di questa nuova edizione. Quest’anno sono diverse le polemiche nate sia all’interno che all’esterno del programma. Ma chi porterà a casa la vittoria? A Mattino 5 già si parla del probabile successore di Raz Degan, che l’hanno scorso ha conquistato l’intero pubblico di Canale 5. In corsa verso la finale sono rimasti Alessia Mancini, Jonathan Kashanian, Bianca Atzei, Amaurys Perez e Nino Formicola. Non dimentichiamo le due naufraghe sospese, ovvero Rosa Perrotta e Francesca Cipriani. Tra questi sette nomi c’è quello del vincitore. Nel frattempo, il prossimo lunedì sapremo il risultato di un grande duello, ovvero quello tra Alessia e Jonathan, i quali sono finiti al televoto. Durante questa edizione i risultati dei televoti sono stati abbastanza inaspettati. Ecco che durante la puntata di Mattino 5 spunta il nome del favorito, ovvero quello di Nino.

Nino Formicola sembra essere il favorito di questa edizione dell’Isola. In particolare, il naufrago è riuscito a colpire l’attenzione del pubblico grazie alla sua maturità. Nei casi di polemiche e litigi lui cerca sempre di mettere la pace, con qualche battuta oppure facendo ragionare i suoi compagni. Sin dall’inzio ha legato con Amaurys, Alessia e Franco Terlizzi. Insieme sono riusciti ad arrivare ad un buon punto. La scorsa puntata Gaspare ha avuto l’opportunità di incontrare la sua compagna, Alessandra. I due hanno emozionato il pubblico, tra lacrime e parole dolci. Ora Nino sta pensando di convolare a nozze con la sua amata. Nel frattempo, sembra essere anche molto vicino alla vittoria.

Nino ha conquistato tutti? Sembrerebbe di sì. A Mattino 5, Federica Panicucci ha scelto di liberarsi e di rivelare finalmente il nome del suo favorito, citando proprio Gaspare. Insieme a lei si sono uniti tutti gli ospiti presenti in studio, tra cui Vladimir Luxuria e Celeste. Ricordiamo che ieri Formicola ha anche superato il televoto contro Francesca e Jonathan. Intanto, però, c’è anche chi è convinto che Nino sia in combutta con Alessia, Bianca e Amaurys per eliminare tutti gli altri naufraghi. Questo dettaglio potrebbe costargli parecchio.