Marco Garofalo è morto a 62 anni: il coreografo era stato Prof ad Amici

Come è morto Marco Garofalo? Il coreografo era stato Professore ad Amici

Lutto nel mondo della danza e dello spettacolo: è morto all’età di 62 anni Marco Garofalo. Il coreografo – che qualche anno fa aveva rivestito il ruolo di Professore ad Amici – è scomparso nella notte del 19 aprile a Roma. Al momento sono ignote le cause del decesso. Garofalo ha lavorato per tanti anni ai programmi televisivi in qualità di coreografo. Ha esordito in tv nel 1978, nel programma Ma che sera con Raffaella Carrà e Alighiero Noschese. Nel 1989 ha curato le coreografie della trasmissione Lascia o raddoppia? È stato ad Amici di Maria De Filippi per due edizioni, nel 2009 e nel 2010. Tra gli altri programmi, ha curato le coreografie di Buona Domenica e Ciao Darwin.

Marco Garofalo è morto: il ricordo degli ex allievi di Amici

Dopo la notizia della morte di Marco Garofalo, gli ex allievi hanno condiviso sui social un pensiero per il loro insegnante. Tra i tanti anche Shaila Gatta, attualmente impegnata come Velina a Striscia la notizia, che in passato ha lavorato con Garofalo a Ciao Darwin. “Con grande tristezza nel cuore oggi ci lasci tu…un grande pezzo della storia della Tv italiana. Il mio mentore, la prima persona che ha creduto in me. Con la tua sincerità mi hai fatto piangere e ridere ma soprattutto crescere. Mi mancherai veramente tanto Marco ma so che sarai sempre con me. Sei e sarai sempre il mio “BOSS” preferito! Ti voglio bene”, ha scritto la ballerina napoletana.