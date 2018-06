Kate Spade è morta: la stilista si è suicidata a 55 anni

È morta Kate Spade per suicidio: la stilista aveva 55 anni

È morta all’età di 55 anni Kate Spade. La stilista è stata trovata senza vita nel suo appartamento di New York. Per gli inquirenti si tratta di suicidio. La creativa è stata trovata priva di vita da una collaboratrice domestica. Attorno alla gola aveva una sciarpa che aveva legato al pomello della porta della sua camera da letto. Secondo le autorità la Spade ha anche scritto un biglietto il cui contenuto, tuttavia, non è stato ancora rivelato. Kate lascia il marito Andy Spade, sposato nel 1994 e con il quale aveva costruito l’impero Kate Spade New York, e una figlia adolescente, Bea.

Perché Kate Spade si è suicidata

Al momento non è chiaro il motivo per il quale Kate Spade si è tolta la vita. La stilista, nota per il marchio di borse Kate Spade New York, aveva venduto le ultime azioni del suo marchio nel 2006. Nel 2016, aveva lanciato un nuovo brand, chiamato Frances Valentine. Kate Spade (nata Brosnahan) aveva iniziato a lavorare nel mondo del giornalismo ma dopo aver conosciuto il marito Andy aveva deciso di creare delle borse eleganti, adatte ad ogni tipo di donna. Le sue creazioni erano amate soprattutto da Kate Middleton, la futura regina d’Inghilterra.