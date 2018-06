Edu del Prado è morto a 40 anni: era Cesar in Paso Adelante

Chi era l’attore spagnolo Edu del Prado morto a 40 anni

Lutto nel mondo della tv spagnola: è morto a 40 anni l’attore Edu del Prado. Il giovane era conosciuto anche in Italia grazie a Paso Adelante, la serie tv madrilena andata in onda su Italia Uno nei primi Anni Duemila. Edu aveva indossato i panni del ballerino Cesar nell’ultima stagione del telefilm. Un ruolo che gli aveva dato pure l’occasione di partecipare ai concerti degli UPA Dance, il gruppo nato all’interno della serie e capitanato dall’attore, ballerino e cantante Miguel Angel Munoz (che non ha mancato di omaggiare pubblicamente l’amico dopo la sua scomparsa, post in basso). Qualche anno fa, più precisamente nel 2014, Edu aveva cercato il successo in Francia partecipando all’edizione francese di The Voice. Ma com’è morto Edu del Prado? L’attore e ballerino – che avrebbe compiuto 41 anni il prossimo agosto – è deceduto a causa di una grave malattia contro la quale stava combattendo da tempo.

Edu del Prado è morto: il ricordo di Monica Cruz e Beatriz Luengo

La notizia della morte di Edu del Prado è stata diffusa dalla versione spagnola del Broadway World. Alcune attrici spagnole hanno subito ricordato Edu sui social network. In particolare non sono mancati gli omaggi di Monica Cruz e Beatriz Luengo, rispettivamente Silvia e Lola in Paso Adelante.

“Non c’è miglior ricordo della tua voce. Buon viaggio amico”, ha scritto su Instagram la sorella di Penelope Cruz.

“Meraviglioso cantante, un vero amico”, ha invece fatto sapere Beatriz Luengo.

“La vita mi ha dato l’opportunità di conoscere tante persone meravigliose e tu sei una di quelle. Sei stato un combattente incredibile e sono sicuro che ovunque tu sarai continuerai a combattere. Mi manchi”, ha scritto Miguel Angel Munoz.