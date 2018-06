Andreas Perez è morto: il motociclista aveva 14 anni

È morto il motociclista Andreas Perez: aveva 14 anni

Lutto nel mondo del motociclismo. È morto Andreas Perez, giovane sportivo di 14 anni. Il pilota è deceduto stamattina all’ospedale Sant Pau di Barcellona. Qui è stato ricoverato in seguito a un tremendo incidente durante la gara di Moto3 a Barcellona. Durante la seconda gara della categoria CEV FIM Moto3 di ieri, Perez è caduto dopo la curva 5. I motociclisti che lo seguivano non sono riusciti a evitarlo e per il giovane non c’è stato nulla da fare. Nonostante i soccorsi immediati, le sue condizioni sono apparse disperate già in pista, dove i soccorritori lo hanno ritrovato incosciente. Pérez è stato quindi trasportato in elicottero all’ospedale di Barcellona e già ieri pomeriggio è stato dichiarato cerebralmente morto. “Abbiamo perso un grande pilota, ma soprattutto una grande persona e ci mancherà moltissimo”, ha detto il team Real Avintia.