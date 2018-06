Alessandra Appiano è morta, aveva 59 anni: è stato un gesto volontario

Chi era Alessandra Appiano, la giornalista e scrittrice morta a 59 anni

È morta a Milano, a 59 anni, la scrittrice, giornalista e conduttrice televisiva Alessandra Appiano. La donna era spesso ospite di programmi e talk show televisivi. Tra i tanti Storie Italiane con Eleonora Daniele, Mattino 5 e La vita in diretta. Nel 2003 aveva vinto il Premio Bancarella con il suo primo romanzo, Amiche di salvataggio. Successivamente ha scritto altri libri che sono stati pubblicati anche in Francia, Germania, Portogallo, Russia, Polonia, Lituania e Spagna. Ha lavorato pure in tv come autrice (in particolare a Passaparola) e collaborato ad alcune riviste femminili quali Nuovo e Donna Moderna. Secondo gli inquirenti, l’Appiano sarebbe morta a causa di un gesto volontario. Nei recenti post pubblicati su Facebook aveva sottolineato la sua stanchezza e la necessità di “prendermi cura di me”, esprimendo vicinanza a “tutti gli esseri umani che si sentono fragili in questo periodo”. L’ultimo romanzo di Alessandra Appiano – Ti meriti un amore – è uscito lo scorso anno.