Ria Antoniou: 5 curiosità sulla modella e showgirl greca

Chi è Ria Antoniou: le sue origini e come è diventata famosa

Ria Antoniou è nata ad Atene, in Grecia, il 14 Luglio 1988. Il suo lavoro da modella è iniziato nel 2007 quando si è presentata ad un concorso internazionale chiamato Top Model of the World, dove ha rappresentato il suo paese, la Grecia, classificandosi al terzo posto. Da qui sono molti i podi conquistati da Ria Antoniou. Ricordiamo i secondi posti a Miss Grecia, Miss Terra e nella classifica Sexiest Woman Alive 2008. Non solo modella però. Ria Antoniou ci ha provato anche con la musica. Infatti, la Antoniou, ha pubblicato un album di cover con Casarro Music. Ria Antoniu ha ottenuto poi importanti copertine sui principali giornali e riviste ed è arrivata sugli schermi del pubblico italiano partecipando in trasmissioni televisive e film.

Ria Antoniou: 5 curiosità su di lei

Ria Antoniou ha inciso un singolo con Amanda Lear dal titolo Give Me .

dal titolo . Ha ottenuto un vero e proprio record riuscendo ad apparire sulla copertina di Esquire quattro volte.

riuscendo ad apparire sulla copertina di quattro volte. Si è classificata al terzo posto , in coppia con Raimondo Todaro , a Ballando con le Stelle nel 2012 e ha partecipato alla conduzione di Ballando con te insieme a Milly Carlucci e Paolo Belli .

, in coppia con , a nel 2012 e ha partecipato alla conduzione di insieme a e . Ria Antoniou ha partecipato a varie trasmissioni televisive tra cui Colorado , Tiki Taka e Sbandati .

, e . Si è distinta pure nel ruolo di attrice con i film Non si ruba a casa dei ladri diretto da Carlo Vanzina e La coppia dei campioni con la regia di Giulio Base.

Ria Antoniou vita privata: un flirt con Cristiano Ronaldo

Ria non è fidanzata ma pare che in passato abbia avuto un flirt con il famoso calciatore Cristiano Ronaldo.