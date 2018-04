Lucrezia Lando intervista: “Io e Giaro andiamo molto d’accordo, siamo complici. Ballando con le Stelle è un sogno che si realizza”

Lucrezia Lando, intervista a Gossipetv: l’avventura a Ballando con le Stelle, il rapporto con Giaro Giarratana e tanto altro

Tra le new entry dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, Lucrezia Lando ha subito attirato l’attenzione dei telespettatori del varietà di Rai Uno. In coppia con il modello italo-olandese Giaro Giarratana, Lucrezia non è passata inosservata con la sua sensualità e il suo carisma. Ha solo 20 anni, ma sa bene il fatto suo. Nata e cresciuta in Veneto, è solare e vivace ma molto riservata sulla sua vita privata.

Gossipetv ha raggiunto telefonicamente Lucrezia Lando per sapere di più della sua vita, della sua carriera, del suo rapporto con Giaro Giarratana e della sua avventura a Ballando con le Stelle.

Lucrezia, come sei arrivata a Ballando con le Stelle?

Dopo diverse gare all’estero dove ho ottenuto ottimi risultati. Due anni fa io e il mio ex compagno di ballo Giacomo Ballarin siamo stati contatti da Milly Carlucci che cercava dei ballerini giovani. Siamo andati a fare il colloquio e siamo piaciuti subito ma alla fine ha preso in considerazione solo me perché aveva bisogno di una ballerina donna. Dovevo prendere parte al programma come ballerina per una notte ma alla fine la collaborazione è sfumata. Quest’anno, su suggerimento dei miei genitori, ho contattato di nuovo Milly. Le ho scritto una mail alla quale lei ha subito risposto e così sono entrata a tutti gli effetti nel cast.

Ma è vero che hai fatto un provino per Amici e ti hanno scartata?

In realtà ho fatto prima il provino per Ballando con le Stelle, circa due anni fa. Ero ancora piccola, forse non avevo neppure 18 anni. Ad Amici mi sono presentata da sola, senza il mio partner di ballo, e per il ruolo da professionista. Ad ogni modo, il mio sogno è sempre stato Ballando con le Stelle e questa è a tutti gli effetti la mia prima esperienza televisiva.

Come ti stai trovando a Ballando con le Stelle?

Molto bene, è un ambiente familiare. Sono contentissima. Ho sempre sognato di fare Ballando con le Stelle, ho guardato tutte le edizioni.

Qual è il tuo rapporto con Milly Carlucci?

Bellissimo. Sono stata subito apprezzata da lei e dal suo team. Poi Milly è fantastica, una tuttofare.

E il rapporto con Giaro Giarratana?

Andiamo molto d’accordo, siamo complici. Entrambi siamo giovani e questo agevola il mio ruolo da insegnante. Abbiamo subito instaurato un ottimo feeling.

Della giuria di Ballando invece cosa ne pensi?

È divisa a metà: c’è Carolyn Smith che, in virtù della sua esperienza, guarda molto la tecnica, mentre tutti gli altri giurati puntano più sull’emozione. Per ora mi è andata bene, speriamo di continuare così per il resto delle puntate.

Con quali altri protagonisti di Ballando hai legato in questi mesi?

Io e Giaro siamo uniti con tutto il resto del gruppo. Quest’anno è davvero un bel cast, tra insegnanti e concorrenti.

Ma è vero che convivi con un altro ballerino del programma, Marcello Nuzio?

Sì, la produzione ha messo a disposizione delle case per chi non vive a Roma. Io e Marcello Nuzio abitiamo sotto lo stesso tetto. Mi trovo benissimo con lui, è molto simpatico. Da noi c’è sempre tanta gente: vengono spesso Giaro, Stefania Rocca e Luca Favilla.

Come prepari le coreografie per Giaro? Qual è il tuo iter lavorativo?

Le preparo in base alle sue capacità e ai suoi miglioramenti. Guardo i suoi progressi e costruisco la coreografia su di lui, come un vestito cucito apposta su di lui.

L’incidente di Massimiliano Morra ha sconvolto tutti: c’eri anche tu a quella cena prima dello scontro?

Sì, c’era tutto il cast di Ballando con le Stelle. Il giorno dopo siamo rimasti sconvolti. Massimiliano è stato bravissimo: dopo tutto quello che gli è successo, si è ripresentato a ballare.

In questa edizione si sta parlando molto della coppia formata da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro: qual è il tuo pensiero a riguardo?

Stanno facendo il loro percorso nel migliore dei modi, la gente da casa lo capisce. Vediamo come si svilupperanno le cose…

Chi vincerà Ballando con le Stelle?

Non ne ho idea. Dipende tutto da cosa si riuscirà a mostrare durante il percorso.

Per i bookmaker non ci sono dubbi: sarà Gessica Notaro la vincitrice.

Mai dire mai, dal mio punto di vista il livello di quest’anno è molto alto.

Tu pensi di avere delle chance per la vittoria finale?

Si, credo di si.

Per concludere, c’è una persona speciale nel tuo cuore?

No comment.