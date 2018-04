Lucia Bramieri: 5 cose da sapere sulla nuora di Gino Bramieri

By

Chi è Lucia Bramieri? La nuora di Gino Bramieri

Lucia Bramieri nata il 7 Aprile 1961 (57 anni) vive a Milano, sua città natale. La donna conta diverse apparizioni in tv ma è nota per essere la nuora di Gino Bramieri. Lucia ha infatti sposato il figlio di Gino, Cesare Bramieri, di cui però è rimasta vedeva a causa di una malattia dell’uomo. Lucia Bramieri è tra i concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello condotta da Barbara d’Urso, in onda su Canale 5 da martedì 17 aprile 2018.

5 cose da sapere su Lucia Bramieri, la nuora di Gino

Ecco cinque cose da sapere su Lucia Bramieri.

1. Lucia Bramieri è stata una tra le primissime donne vigile urbano a Milano.

2. Possiede un salone da parrucchiere a Milano e, precedentemente, è stata gestore di una boutique sul Lago di Garda.

3. Lucia è la custode della casa del suocero, così come dei suoi copioni e del suo Telegatto, come ha mostrato durante dei collegamenti e delle interviste nel programma Domenica Live con Barbara d’Urso.

4. Lucia Bramieri è diplomata in ragioneria.

5. Attualmente è single ma si parla di un possibile corteggiamento da parte del fidanzato delle senatrice Stefania Pezzopane, Simone Coccia.

Il gossip del corteggiamento di Simone Coccia a Lucia Bramieri

Pare che, il fidanzato della senatrice Stefania Pezzopane, Simone Coccia, abbia mandato dei messaggi a Lucia Bramieri cercando di corteggiarla. Tempo fa, dunque, sarebbe avvenuto uno scambio di sms fra i due e, Lucia Bramieri avrebbe affermato di fronte alla Pezzopane che il fidanzato Coccia è un uomo del tutto inaffidabile.