Ghali: vero nome e origini del cantante di Cara Italia

Chi è Ghali, il suo vero nome e quali sono le sue origini

Ghali Amdouni, conosciuto al pubblico semplicemente come Ghali, ha origini tunisine ed è nato a Milano il 21 Maggio 1993. Ghali (altezza 1.94 cm) ha vissuto quasi tutta la sua infanzia a Baggio, periferia Milanese. Il ragazzo è un rapper che si è avvicinato al mondo della musica nel 2011 con il nome Fobia e poi con quello di Ghali Fo. Nello stesso anno forma il gruppo Troupe D’Elite e a sorpresa viene contattato da Gue Pequeno che lo invita a firmare con la sua etichetta discografica. Successivamente va in tour con Fedez e pubblica il suo primo EP ma la critica lo definisce come uno dei punti più bassi del rap. Nel 2013 pubblica Leader Mixtape e continua a collaborare con altri rapper tra cui Sfera Ebbasta. Negli anni successivi continua a pubblicare i singoli contenuti in Lunga vita a sto. Da questo momento il rapper cambia nome in Ghali e inizia ad essere apprezzato dal pubblico.

Ghali: il rapper dei record

Con singolo Ninna nanna, Ghali ottiene record di ascolti in streaming fino ad arrivare al triplo disco di platino. Il singolo Pizza Kebab viene certificato platino. Il 2017 è un anno molto importante per la carriera di Ghali. Il 12 Maggio, infatti, pubblica Happy days, singolo che precede l’uscita del suo primo album, intitolato proprio Album e con il quale ottiene il disco di platino. Habibi è il secondo singolo di Album. Ghali diventa noto al grande pubblico con Cara Italia, singolo utilizzato anche da Vodafone nella sua pubblicità televisiva.

La vita privata di Ghali

A ventiquattro anni e con i suoi quasi due metri di altezza, Ghali è riuscito a conquistare tutti con la sua musica, ottenendo dei numeri importantissimi. Per il momento, però, il rapper è concentrato solo sulla sua carriera: non ha infatti una fidanzata. “Per ora l’unica donna della mia vita è mia madre”, ha sentenziato il cantante.