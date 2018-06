Chi condurrà L’Eredità 2018-2019? Parla il direttore di Rai1 Teodoli

Chi condurrà L’Eredità 2018-2019 da settembre? Il direttore di Rai1 conferma il nome di Flavio Insinna

Chi condurrà L’Eredità 2018-2019? Se lo chiedono in tanti e ora sembra proprio che a prendere il timone del quiz sarà Flavio Insinna. Sì, sì, proprio così. A quanto pare a confermare il nome del presentatore è l’attuale direttore di Rai1. Intervistato da “Il Giornale”, Angelo Teodoli così risponde alla domanda: “Però rischiate molto riportando in video Flavio Insinna alla guida de L’eredità, un conduttore dal carattere difficile, e che potrebbe essere nuovamente messo alla berlina da Striscia la notizia“. “Flavio – dice Teodoli – è un ottimo professionista, un grande intrattenitore, ha dato molto alla Rai. In tutti i programmi a volte accadono momenti difficili dietro le quinte. Penso che Striscia abbia francamente esagerato“. Insomma, è fatta. Salvo colpi di scena, la prossima stagione a guidare il fortunato gioco preserale del primo canale Rai sarà l’ex volto di Affari tuoi, in onda con la nuova edizione dal prossimo 24 settembre 2018.

L’Eredità 2018-2019 la doveva condurre Marco Liorni? Le parole di Angelo Teodoli

Una notizia, quella di Flavio Insinna novità de L’Eredità 2018-2019, che arriva anche dopo i recenti rumors secondo cui doveva essere Marco Liorni a condurre la nuova edizione del quiz di Rai1. Intervistato sulla vicenda, Angelo Teodoli così replica alla domanda: “Invece pare che Marco Liorni, che lascia La vita in diretta, sia rimasto male perché non gli è stata affidata la conduzione di un quiz serale“. “Lui – fa sapere il direttore – ha chiesto di avere uno spazio come unico conduttore: ne avrà uno in autunno al sabato pomeriggio di informazione leggera, com’è nelle sue corde e come desiderava, tratto da una sua idea“.

L’Eredità cambia conduttore dopo la morte di Frizzi

Insomma, sembra arrivata davvero l’ora di prepararsi come telespettatori al nuovo conduttore de L’Eredità. Del resto il gioco di Rai1 cambia ancora una volta presentatore. Ultimamente, dopo la morte di Fabrizio Frizzi è stato Carlo Conti a prendere in mano le “chiavi dello studio”, non senza soffrire la mancanza dell’amico. Ma adesso, stando a ciò che dice Teodoli, le chiavi dello studio finiranno quasi certamente tra le mani di Insinna.