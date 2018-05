Che tempo che fa: gli ospiti di domenica 27 maggio 2018

Che tempo che fa 2018: gli ospiti di domenica 27 maggio

Tanti gli ospiti della puntata di Che tempo che fa 2018 di domenica 27 maggio. Questa settimana, in studio da Fabio Fazio, sono presenti moltissime personalità dello Spettacolo (e non solo). La puntata di domani, dovrebbe aprirsi con un’intervista alla Presidente del Senato Elisabetta Casellati. A seguire viene dato spazio alla musica. In trasmissione ci sono Fedez (insieme a Chiara Ferragni e J-Ax) e Malika Ayane (è appena uscito il suo nuovo singolo dal titolo “Stracciabudella). Oltre a loro, il programma ospita anche l’étoile Roberto Bolle e l’ex Commissario Tecnico della Nazionale, Giampiero Ventura. Mara Venier, invece, non ci sarà. Della sua ospitata si era vociferato in rete, ma il nome della conduttrice non compare nell’elenco ufficiale degli ospiti fornito dalla RAI.

Che tempo che fa – Il tavolo: gli ospiti di domenica 27 maggio 2018

La seconda parte della puntata di Che tempo che fa di domenica 27 maggio 2018 è caratterizzata dagli ospiti del nuovo Tavolo. Grande attesa c’è per Paola Barale, ma anche per Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Carolina Crescentini, Barbara Bouchet, Ale e Franz, Memo Remigi e Alessia Zecchini. Insieme a loro sono previsti Vincenzo Salemme, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Fabio Volo e Orietta Berti, presenze fisse nel cast del programma di Rai1 condotto da Fabio Fazio.

I nuovi ospiti di Che fuori tempo che fa

Sono stati già annunciati anche gli ospiti presenti a Che fuori tempo che fa lunedì 28 maggio 2018. In studio ci sono Paola Ferrari e Antonella Elia. Insieme a loro Gianluca Pagliuca, Max Pezzali, Oliver Onions, Raul Cremona, il mago Forest e Alberto Matano. Come sempre confermata anche la copertina di Maurizio Crozza dedicata all’attualità politica.