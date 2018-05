Che tempo che fa: gli ospiti di domenica 20 maggio 2018

Che tempo che fa 2018: tra gli ospiti anche Alessia Marcuzzi e Fabrizio Giufini

Ufficialmente scelti gli ospiti della nuova puntata di Che tempo che fa 2018. Domani, domenica 20 maggio, dalle ore 20.35, in prima serata su Rai1, da Fabio Fazio c’è anche Alessia Marcuzzi. La conduttrice de L’Isola dei Famosi è ospite in RAI dopo le polemiche del “canna gate” che hanno riguardato l’ultima edizione del reality Mediaset da lei guidato su Canale5. Per la vicenda, non sono neppure mancate frecciatine da parte di colleghe e forti attacchi alla sua persona. Ecco che allora ci si chiede: la Marcuzzi replicherà o no a chi l’ha accusata di “svicolare” o è già tutto acqua passata? Chissà. Intanto, a proposito di TV, domani da Fazio c’è anche Fabrizio Giufini. Il prossimo 23 maggio 2018 l’attore è protagonista di “Prima che la notte”. Si tratta di un nuovo film TV in onda su Rai1 che racconta la vita del giornalista ucciso Pippo Fava. In studio, insieme a lui c’è il figlio Claudio, neo eletto Presidente della Commissione Antimafia.

Che tempo che fa: gli altri ospiti di domenica 20 maggio 2018

Per il resto, lo staff di Che tempo che fa rende noti anche i nomi degli altri ospiti presenti in trasmissione domani, domenica 20 maggio 2018. Oltre che per la Marcuzzi, c’è grande curiosità anche per le ospitate “sportive”. Questa settimana, nel giorno della finale degli Internazionale di tennis a Roma Fazio dà spazio al nuovo CT della Nazionale Roberto Mancini. Ma anche a Flavia Pennetta e Fabio Fognini, Quindi, per il momento musicale è atteso Luca Barbarossa. Il cantautore romano si esibisce con “Una grande festa”, la nuova canzone contenuta nell’album “Sputnik”.

Gli ospiti del nuovo Tavolo di Che tempo che fa 2018

Per la seconda parte della puntata di Che tempo che fa 2018 di domani, domenica 20 maggio è previsto anche un nuovo Tavolo. Ospiti in questo frangente, per cui restano in studio anche Marcuzzi e Carboni, sono Carmen Russo (che di recente ha scritto il libro dal titolo “Completamente io – Desideravo essere chiamata mamma”) con Enzo Paolo Turchi, Frank Matano e Lello Arena (protagonisti del film “Tonno Spiaggiato”), Raffaele Pisu (presto in scena con “Grandi bugie” ), Mirko Casadei (che si esibisce con la sua orchestra) e Milena Bertolini (Ct della Nazionale di Calcio Femminile). Per il resto, come ospiti fissi tornano anche Orietta Berti, Vincenzo Salemme, Nino Frassica e Gigi Marzullo. Nel cast riconfermate Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.