Che tempo che fa: gli ospiti di domenica 13 maggio 2018

Che tempo che fa: ospiti domenica 13 maggio 2018

Cosa aspettarsi dalla puntata di Che tempo che fa di domenica 13 maggio 2018? Diciamo pure che l’elenco degli ospiti è lunghetto. Questa settimana, in studio da Fabio Fazio, ci sono Milly Carlucci, Luca Argentero, Claudio Amendola, Paolo Sorrentino e Toni Servillo. Il nuovo appuntamento col programma di Rai1, dovrebbe però aprirsi con Luigi Di Maio collegato da Roma. Il leader grillino aggiorna i telespettatori di Rai1 con tutte le ultime news sul possibile accordo di governo tra Movimento Cinque Stelle e Lega. Spazio, poi, alla musica e alle interviste. Presenti in trasmissione anche Edoardo Bennato, che ci fa ascoltare “Maestro Geppetto” e Motta, che si esibisce sulle note de “La nostra ultima canzone”. Del resto, molta attesa c’è pure per i faccia a faccia con gli attori protagonisti al cinema dei film “Hotel Gagarin” e “Loro” e per l’intervista alla conduttrice di Ballando con le stelle.

Che tempo che fa: ospiti Tavolo 13 maggio 2018

Tra l’altro, alcuni degli ospiti della puntata di Che tempo che fa di domenica 13 maggio 2018 restano in studio anche per il nuovo Tavolo. Domani sera va così per il duo Argentero – Amendola e per Bennato, a cui si aggiungono anche Totò Schillaci (indimenticabile “calcio” dei Mondiali anni ’90) e Valeria Marini con Cristiano Malgioglio (i due hanno doppiato insieme il film “Show Dogs – Entriamo in scena”). Anche la showgirl e l’opinionista di Grande Fratello sono seduti al Tavolo messo in piedi da Fazio, insieme gli altri ospiti fissi: Lello Arena, Nino Frassica, Orietta Berti, Gigi Marzullo e Fabio Volo. Per domani sera prevista anche la presenza in studio del geologo Mario Tozzi. Nel cast pure le riconferme Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

Ospiti Che fuori tempo che fa lunedì 14 maggio 2018

Per la puntata di lunedì 14 maggio 2018, invece, i nuovi ospiti convocati per Che fuori tempo che fa, in onda in seconda serata su Rai1, sono Ciro Ferrara, Maria Teresa Ruta, Alba Parietti, Manolo, il mago Forrest e il mago Silvan, Raul Cremona e Max Pezzali. Per il resto, anche questa settimana torna la copertina di Maurizio Crozza.